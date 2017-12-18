Эксперты проекта ОНФ «Генеральная уборка» в ходе «Форума действий» подвели итоги работы региональных властей по устранению незаконных свалок, использовав для этого данные ресурса «Интерактивная карта свалок». Они приняли решение вручить веники руководителям самых «чистых» регионов и метлы - главам самых «грязных».

По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, работа ОНФ по борьбе с несанкционированными свалками охватила все 85 российских регионов.

Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на выявление экологических проблем, связанных с несанкционированным складированием отходов. По словам Владимира Гутенева, это в первую очередь стихийные мусорные свалки и полигоны твердых коммунальных отходов, действующие с нарушением действующего законодательства.

За год на ресурс «Интерактивная карта свалок», действующий в рамках проекта, поступило около 16 тысяч обращений от граждан. На данный момент 6667 несанкционированных свалок ликвидированы, отметил Гутенев.

На итоговом «Форуме действий» эксперты ОНФ решили отметить лучшие и худшие регионы по эффективности борьбы с несанкционированными свалками, сообщает Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса.

«Первым десяти главам лучших регионов (Томская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край, Новосибирская, Тульская области, Республика Татарстан, Ростовская, Московская, Рязанская, Кировская области) мы по почте отправим экологически чистые банные веники, чтобы они, проделав непростую работу по наведению чистоты в своем регионе, могли перевести дух и попариться в бане на новогодних праздниках. Последним десяти (Магаданская, Владимирская области, Карачаево-Черкесская

Республика, Нижегородская, Самарская области, Приморский край, Курская область, Забайкальский край, Пензенская область, Республика Бурятия) мы направим метлы, которые должны стать для глав регионов сигналом, что им пора приступить к работе по проведению генеральной уборки в своем регионе и более оперативно реагировать на обращения жителей. Мы надеемся, что главы регионов отнесутся к нашим подаркам со всей серьезностью, сделают для себя соответствующие выводы», - резюмировал Гутенев.