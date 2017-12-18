Итоги трех лет работы подвел Комитет по законности и правопорядку Государственного Совета РТ. Председатель комитета Шакир Ягудин и его заместитель Рафил Нугуманов на встрече с журналистами рассказали о вопросах, которые решает комитет.

За три года комитетом проведены 58 заседаний, в том числе четыре выездных в Казани, Набережных Челнах, а также Кукморском и Лаишевском районах. Было рассмотрено 516 вопросов, принято 477 постановлений и 39 заключений. Члены комитета продолжают проводить мониторинг действующего законодательства, чтобы оперативно обсуждать и вносить изменения в законы.

Одно из новшеств в деятельности комитета - усиление работы с профильными комиссиями муниципальных депутатских советов и создание экспертного совета.

Рафил Нугуманов особое внимание журналистов обратил на закон, подготовленный комитетом и принятый в этом году. Речь идет о внесении изменений в республиканский Кодекс об административных правонарушениях.

Эти изменения смягчают меры административного наказания в отношении ряда правонарушений, например, нарушений порядка организации уличной торговли, размещения наружной информации, нарушений правил благоустройства территорий поселений и городских округов и правил обращения с отходами. Теперь за подобные правонарушения в виде наказания может быть вынесено предупреждение, а не сразу назначен штраф, как это было раньше. Но предупреждение устанавливается только за впервые совершенные правонарушения и при одном важном условии - если нет причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

У журналистов были и другие вопросы. Среди них - о возможности укрупнения регионов.

- Если объединять национальные республики с другими областями, краями, в итоге мы получим такой субъект, который уже не будет нести в своем названии и своей сути национально-территориальной составляющей, а это никак не будет способствовать сохранению уникальности каждого народа, - пояснил Шакир Ягудин. - Попытки объединения уже были. Например, предлагали объединить Центральный федеральный округ и Краснодарский край. Но от этой идеи отказались. В этом вопросе надо быть осторожными, особенно в объединении национальных республик с другими субъектами Российской Федерации. Национально-территориальная составляющая - это основа конституционного строя Российской Федерации.

Высказался Шакир Ягудин и о статусе государственных языков.

- Надо совершенствовать и статус государственных языков республик в составе Российской Федерации. Дело в том, что статус общефедерального русского языка определен детально, но на федеральном уровне статус государственных языков республик практически не определен. Хотя вопрос этот в компетенции самого субъекта. В этом плане, может быть, в перспективе соответствующие нормативно-правовые акты будут разработаны и приняты, - сказал Шакир Ягудин. - Понятно, что коренным образом надо изменить механизм преподавания родных языков, особенно языков, которые имеют статус государственного. Надо больше уделять внимания коммуникативным функциям языка, чтобы дети могли свободно общаться, чтобы понимали друг друга.