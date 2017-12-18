Церемония вручения ежегодной премии «Спортсмен года» прошла 18 декабря в Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

Награды вручались в шести блоках: «Массовая физкультура и спорт», «Спортивные общественные организации», «Игровые и неолимпийские виды спорта», «Средства массовой информации» и «Олимпийские надежды Татарстана», а также «Специальные награды», сообщается на сайте Президента РТ.

Фигуристка Евгения Тарасова и велогонщик Ильнур Закарин стали спортсменами года в Татарстане по итогам 2017 года. Награды ежегодной республиканской премии атлетам вручил премьер-министр республики Алексей Песошин.

В уходящем году и Тарасова, и Закарин показали серьезные результаты на мировой арене. Фигуристка в паре с Владимиром Морозовым выиграла чемпионат Европы в Остраве, а также завоевала бронзу чемпионата мира в Хельсинки и серебро командного чемпионата мира в Токио. Закарин же был третьим на «Вуэльте Испании», пятым финишировал на «Джиро д'Италия».

Светлана Демина и Гумяр Нуруллин признаны лучшими тренерами Татарстана в 2017 году - специалисты стали победителями республиканской премии «Спортсмен года» в номинации «Тренер года». Награды вручил президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

Светлана Демина является заслуженным мастером спорта России, в настоящее время работает тренером-преподавателем спортшколы по стендовой и пулевой стрельбе. Одной из самых титулованных воспитанниц Деминой является Екатерина Рабая - чемпионка Европы, призер чемпионата мира, участница Олимпийских игр.

Гумяр Нуруллин - личный тренер велогонщика Ильнура Закарина, получившего звание «Спортсмен года» в Татарстане.

Пловец Александр Красных и волейболист Максим Михайлов стали победителями республиканской премии «Спортсмен года» в номинации «Лидер года». Награды атлетам вручила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Номинация «Лидер года» входит в блок «Олимпийские надежды». Красных в 2017 году стал двукратным призером чемпионата мира, а также победил и завоевал серебро на чемпионате Европы на короткой воде. Максим Михайлов вместе с казанским «Зенитом» выиграл в уходящем году все турниры, в которых участвовал, буквально на днях казанцам покорился чемпионат мира среди клубов.

Также в этом блоке лучшей спортивной школой стала школа «Олимпийский» из Набережных Челнов. Награду лучшего детского тренера получила специалист этой школы Лариса Хяккинен. В номинации «Прорыв года» награждены Дарья Шадрина и Егор Куимов.

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» стал лучшей командой Татарстана по игровым видам спорта в 2017 году. Соответствующую награду на церемонии вручения премии «Спортсмен года» получил вице-президент клуба Ильхам Рахматуллин.

Также в блоке «Игровые и неолимпийские виды спорта» вручили еще пять наград. Лучшим тренером по организации работы по месту жительства стал Руслан Шигабетдинов. Замира Ахмедова признана лучшим спортсменом по неолимпийским видам спорта среди девушек. В аналогичной номинации среди мужчин лучшим стал представитель армспорта Артур Макаров.

Лучшими спортсменами с ограниченными возможностями здоровья признаны Йолдыз Гатауллина и Иван Пакин.

Как заявил после церемонии вручения премии «Спортсмен года» министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов, несмотря на отсутствие флага и гимна на предстоящих зимних Олимпийских играх, отечественные спортсмены все равно останутся атлетами из России.

Глава Минспорта РТ отметил, что ни один кандидат в олимпийскую сборную России от Татарстана не останется без поддержки. «Сегодня в этой геополитической ситуации, связанной со скандалами, все обязательства Татарстана, Казани и регионального министерства мы выполняем. Всех спортсменов, которые входят в состав сборной России, мы поддержим, никто не повесил коньки и не сложил лыжные палки. Все решения уже приняты - да, мы едем под нейтральным флагом, да, не будет исполняться гимн. Но мы будем атлетами из Российской Федерации», - подчеркнул он.

«Сейчас мы ждем некие регламенты относительно того, как мы попадем на Олимпиаду», - добавил министр.

Также Владимир Леонов назвал спортивный сезон 2017 года достаточно успешным. «В ряде видов спорта у нас таких успехов вообще никогда не было. И в индивидуальных, и в командных видах спорта у нас есть движение вперед - это важно. Сегодня те спикеры, которые приехали к нам в это смутное для российского спорта время, дали некий взгляд со стороны и подчеркнули значимость Татарстана и Казани в международном сообществе. Несмотря на непростую ситуацию, нам доверяют - в этом году мы выиграли право проведения чемпионата мира по плаванию на короткой воде 2022 года», - сказал Владимир Леонов.