В этом году дети из Татарстана получат новогодние подарки на общую сумму более 9 млн рублей. Впервые в состав подарков по просьбе УГИБДД РТ включен световозвращающий элемент.



В соответствии с распоряжением Кабинета министров РТ новогодними подарками будут обеспечены дети-сироты, дети без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся на попечении государства в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники специальных образовательных учреждений. К такой категории в республике относятся 14 тысяч 145 ребят. Стоимость новогоднего подарка составит 644 рубля, сообщает ИА «Татар-информ».

Остальные ребята из Татарстана получат новогодние подарки по усмотрению муниципальных образований, предприятий и организаций республики. В Казани подарки к Новому году получат 130 тысяч детей - это воспитанники детских садов, учащиеся начальных классов школ.

В период каникул (с 25 декабря по 7 января) в 31 районе республики будет организована работа 290 лагерей, в которых отдохнут 10 тысяч 478 детей. Для школьников в это время во всех городах и районах республики пройдут культмассовые мероприятия.

Защита детства является одним из ключевых приоритетов Президента РФ Владимира Путина. Президент России подчеркивает важность создания равных возможностей для полноценного развития всех детей, поддержки молодых семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В России работает Национальная стратегия действий в интересах детей. В этом году указом Президента РФ объявлено десятилетие детства, а это значит, что работа в рамках задач стратегии будет продолжена.