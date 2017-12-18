Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Казахстан посетил космодром Байконур, где с площадки №1 («Гагаринский старт») 17 декабря состоялся запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-07», на борту которого на Международную космическую станцию отправлен флаг движения WorldSkills.

Рустама Минниханова сопровождали аким Кызылординской области Крымбек Кушербаев, заместитель премьер-министра РТ - руководитель Аппарата Кабинета министров РТ Шамиль Гафаров, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров, полномочный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Рустем Валиуллов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Отправка флага в космос прошла в рамках проекта «Эстафета флага WorldSkills», который стартовал в октябре этого года. 20 октября на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 флаг был торжественно передан представителями ОАЭ городу-организатору следующих мировых соревнований - Казани. Позже в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов состоялось официальное чествование флага, был дан старт эстафете.

До начала запуска ракеты Рустам Минниханов встретился с экипажем корабля, в состав которого вошли космонавт «Роскосмоса» Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи. Президент Татарстана пожелал космонавтам успешной экспедиции на МКС и реализации всех поставленных задач.

В ходе общения с представителями СМИ Рустам Минниханов высоко оценил масштабы и уровень развития инфраструктуры Байконура. У комплекса очень богатая история, отражающая более чем полувековое развитие советской и российской космонавтики, отметил он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что отправка в космос флага WorldSkills - это знаковое событие для всей страны. «Мы считаем, что WorldSkills - это не просто дань какой-то моде. Это дань человеку рабочей профессии», - сказал Президент Татарстана.

По словам Рустама Минниханова, подготовку к WorldSkills Kazan 2019 следует разделить на две части: подготовка к проведению чемпионата, за что отвечает Татарстан, и подготовка российской команды. «В Абу-Даби мы о себе уже заявили, есть позитивные результаты, но это надо закрепить. Надо серьезно работать. Сегодня наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил такую задачу. Мы уверены, что Россия проведет чемпионат на высшем уровне, а наша команда покажет достойные результаты», - добавил Рустам Минниханов.

На Землю флаг вернется в феврале 2018 года, после чего его отправят в эстафету по 33 городам мира, расположенным в 21 стране, где ранее принимали мировые чемпионаты по стандартам WorldSkills. В Татарстан флаг прибудет в 2019 году, к открытию мирового первенства по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019. 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Россия впервые примет данное международное мероприятие.

Помимо флага WorldSkills космонавтам передали флаг хоккейного клуба «Ак Барс», уменьшенную точную копию Кубка Гагарина и специальную шайбу. Акция проводится в рамках празднования десятого, юбилейного сезона КХЛ. С вбрасывания этой шайбы будет начата финальная серия Кубка Гагарина в 2018 году.