Свое очередное поражение в чемпионате России по хоккею с мячом казанские динамовцы потерпели в Новосибирске от «Сибсельмаша» - 2:6 (2:3).

Поначалу хозяева уверенно вырвались вперед на три мяча (0:3), но до перерыва Евгений Перевощиков и Рамиль Ибрагимов сократили отрыв до минимума – 2:3. Но развить успех во втором тайме не удалось. Хозяева смогли трижды забить, и довели матч до уверенной победы.

После десяти проведенных матчей динамовцы идут пока на 11-м месте. 22 декабря наша команда в Первоуральске сыграет с «Уральским трубником».