Когда наваливается отчаяние и кажется, что выхода нет, спасением оказывается телефон доверия. Кто дает надежду на той стороне провода? Об этом наш материал.

Начальник службы доверия

Руководитель приемного отделения Республиканского наркологического диспансера Анатолий Сидимиров – человек хоть и занятой, но очень доступный и как-то сразу располагает к себе. Несколько лет он проработал рядовым врачом и также отвечал на звонки телефона доверия. Да он и сейчас иногда на них отвечает. Если оказывается рядом.

- «Телефоном доверия» у нас назначен номер приемного покоя, - вводит он меня в курс дела. – Там круглосуточно, сменяя друг друга по графику, дежурят медсестры и врачи.

Если сын запил…

Вот он. Белый с кнопочками – самый обычный телефонный аппарат. Сегодня рядом с ним Елена Десятинова - медсестра с 11-летним стажем работы.

- Звонки поступают разные, - говорит она. – Даже как бросить курить спрашивают. Но чаще всего на наш телефон обращаются родственники: «Вот у меня сын (отец, брат, сват) пьет, помогите!».

Из недавнего. Звонит молодая женщина. Плачет, брат начал что-то употреблять, скорее всего, наркотики: часто приходит домой в бреду, говорит, что видит что-то невообразимое…

Как правило, истерзанных родственников интересует возможность госпитализации своих горе-иждивенцев. В то же время, многие из них боятся огласки.

- Для каждого стараемся найти приемлемый вариант, - рассказывает Елена. – У нас можно получить бесплатную медицинскую помощь в рамках госгарантий, но тогда пациент будет состоять на учете у нарколога. Есть и другой вариант – анонимное лечение, но уже по договору.

Экстренный вызов

По словам Елены, чаще всего люди ждут от нее оперативного ответа, ведь многие набирают этот номер в самой экстренной ситуации. Это как звонок на 911, когда нужно быстро найти решение и сказать человеку, ждущему на другом конце провода, что предпринять.

Из недавнего. Звонит женщина: «Он все в доме перебил, сам себя порезал. Мне страшно! Что делать?!».

При таком варианте событий Елена советует сразу же вызывать «скорую» и полицию – в зависимости от агрессивности дебошира. Человек опасен, и в этом случае его согласия на госпитализацию не требуется.

Когда фантазия больна

Представьте, звонит вам ночью незнакомец и объявляет: «У меня кто-то сидит в шкафу». Брр, лично мне уже не по себе. «Кто именно там сидит и как туда попал?», - спросила бы я, но только не Елена.

- Кто из близких с тобой рядом? Назови: мама, папа, жена, бабушка? – такова ее первая реакция на подобный звонок.

- Даже не попытаетесь убедить, что там никого нет?

- Разбираться мы уже здесь, в диспансере, будем. Нам уже понятно, что у человека началась белая горячка. Ему нужна срочная медицинская помощь. Наша задача убедить его или родственников вызвать «скорую», а не погрузиться в этот фантазийный бред.

Глаза в глаза

Очень часто – по голосу – Елена узнает своих телефонных визави. Это радует: значит, ее советы помогли.

- Переступив наш порог, даже самые неуравновешенные обычно смягчаются, - говорит она. - Как-будто начинают верить, что все будет хорошо…

В общем, если, не дай бог, попадете в подобную ситуацию, смело набирайте 272-33-13 - вам помогут. Причем, не столько словом, сколько делом.