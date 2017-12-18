Оба отделались условным сроком.

В Спасском районе вынесен приговор двум мужчинам, которые расстреляли жеребят, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В мае этого года осужденные совершили два выстрела из охотничьего ружья, в результате чего двое жеребят получили смертельные ранения. Затем мужчины начали разделывать туши, но довершить начатое до конца не смогли. По горячим следам они были задержаны. Суда назначил наказание подсудимым в виде 2,5 и 3 лет лишения свободы условно.