По статье 3.16 КоАП РТ вынесено 20341 постановление.
С начала года в Казани вынесено 40455 постановлений об административных правонарушениях, сообщает портал kzn.ru. Их сумма – более 108 млн 172 тыс. рублей. Львиная доля пришлась на неоплаченную парковку – 49 млн 912 тыс. 500 рублей. За «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов» (ст.3.6 КоАП РТ) наложены штрафы в размере более 26 млн 704 тыс. рублей. 6979 материалов на 13 млн 665 тыс. рублей составлено по ст.3.2 «Нарушение порядка организации уличной торговли».
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