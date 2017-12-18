В Татарстане мирно сосуществуют люди разных национальностей, многое делается для развития национальных культур. Русское национально-культурное объединение в РТ действует пять лет.

На пресс-конференции журналистам рассказали об успехах государственной политики по развитию русской культуры, а также об итогах деятельности Русского национально-культурного объединения РТ в 2017 году.

Заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова отметила, что в этом году Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в столице республики начались работы по воссозданию собора

Казанской иконы Божией Матери. Также в Казани реставрируются памятники истории и культуры русского народа: полная реконструкция и обновление экспозиции проведены в здании, где размещен Музей А.М.Горького, ведутся работы в доме Лисицына, во флигеле которого родился Ф.И.Шаляпин. В этом году принят проект реставрации самого старого памятника архитектуры гражданского зодчества Казани - дома Михляева-Дряблова.

По всему Татарстану проводятся Дни русского языка, Дни славянской письменности и культуры. Хорошей традицией стал русский фольклорный праздник «Каравон», который проходит в Лаишевском районе республики. В 2017 году в нем приняли участие 160 фольклорных коллективов, а посетили праздник более 24 тысяч гостей. Как отметила Гузель Шарипова, в РТ происходит активное развитие традиционной праздничной культуры. К примеру, отмечаются дни, связанные с именами святых православных подвижников, - Татьянин, Егорьев, Петров дни и многие другие.

Развитие национальной культуры невозможно и без самодеятельных творческих коллективов. Сегодня в Татарстане 893 фольклорных коллектива, из которых 311 - русские. Также постановками на сценах культурно-досуговых центров занимаются 27 русских народных самодеятельных театров.

Гузель Шарипова подчеркнула, что в Татарстане одна из самых крупных библиотечных сетей - 1518 филиалов. Общий фонд литературы - свыше 23 млн экземпляров, среди которых 75% литературы на русском языке, а из 2,5 млн детских книг 85% - русскоязычные.

Значительный вклад в дело сохранения и развития русской культуры делает и Русское национально-культурное объединение РТ. Недавно организации исполнилось пять лет. В тесном сотрудничестве с Министерством культуры РТ открыта мемориальная доска академику, выдающемуся филологу Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. А в ближайшее время в Казани увековечат память писателя XIX века Сергея Аксакова. Он являлся одним из первых студентов Казанского университета. Аксаков создал один из первых провинциальных публичных театров в нашем городе.

Глобальные планы у Русского национально-культурного объединения и на будущее. Как заявила Ирина Александровская, руководитель объединения, в Казани скоро появится мемориальная доска известному меценату и купцу Якову Шамову. Ее разместят на доме по ул. Островского, где он прожил свои последние годы. Близится к завершению и создание памятника святым Петру и Февронии. По планам его установят в будущем году на улице Чистопольской.