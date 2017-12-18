Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников предприятия Татарстана продолжают погашать задолженность по заработной плате.
Так, ООО «Стройкомплекс» Альметьевского муниципального района РТ, осуществляющим свою деятельность в отрасли строительства, погашена задолженность по заработной плате перед 36 работниками. Общая сумма выплат составила 178,1 тыс. рублей.
Работа с предприятиями-должниками, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.
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