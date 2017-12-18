Делегация из Татарстана в Москве побывает на экскурсии в музее человека и посетит ледовый каток на Красной площади.

106 детей из Татарстана отправятся на Президентскую елку в Москву 26 декабря. Об этом сообщил сегодня журналистам министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Всего на Президентскую елку в Москву поедут 128 человек: 106 детей 22 сопровождающих. Это ребята, нуждающиеся в особой заботе государства, дети сотрудников МВД, воспитанники социальных приютов и детских домов, активисты детских общественных объединений, кадеты, победители предметных олимпиад и творческих конкурсов», – сообщил спикер.

Новогоднее представление пройдет в Большом Кремлевском дворце. Для делегации из Татарстана предусмотрена культурная программа. Школьники побывают на экскурсии в музее человека «Живые системы», посетят ледовый каток на Красной Площади.