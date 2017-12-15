Селфи - симптом нездоровой психики, а у людей, постоянно делающих селфи, проблемы в личной жизни, утверждают психологи.

По их мнению, селфизм (увлечение фотографированием самого себя) может перерасти в зависимость. А распространение такого явления как селфи - признак своеобразной культуры нарциссизма современного общества. Согласны ли вы с этим, спросили «КВ» молодых казанцев.

Алия Гайнуллина, ученица 10 класса, 16 лет: К селфи я отношусь нейтрально и делать его не люблю. По-моему, я нефотогеничная.

Рустем Фахрутдинов, студент вуза, 19 лет: Я против селфи! Считаю, с его помощью люди пытаются доказать, что они хорошо выглядят и хотят нравиться окружающим. Лично мне это не нужно.

Лилия Имамова, студентка колледжа, 16 лет: Отношусь к селфи положительно, мне безумно нравится фотографироваться! Еще люблю пересматривать свои фотографии и предаваться воспоминаниям. Поэтому селфи делаю довольно часто.

Роберт Петров, ученик 10 класса, 16 лет: Мое отношение к селфи критичное. Не вижу в них смысла, поэтому делал селфи буквально пару раз.

Диляра Нигметзянова, студентка вуза, 18 лет: Люблю фотографироваться и могу делать селфи целыми днями. Селфи мне очень нравится.

Эльза Ибрагимова, предприниматель, 44 года: К селфи отношусь нормально, за исключением тех случаев, когда они выходят за рамки разумного. То есть когда люди ради эффектной фотографии забираются на крыши, мосты и так далее. Главное, чтобы все было в меру.