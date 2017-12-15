Больше всего снегу и зиме радуются иностранцы. Для них это - чудо! Ни разу в жизни не видевшие снега, они играют в снежки, лепят снеговиков, делают снежных ангелов и, конечно, фотографируются. Один из них – южнокореец, первокурсник Высшей школы журналистики КФУ Симон Ким.

- Симон, почему ты выбрал Россию и Казань?

- Для корейцев Россия - далекая, но в тоже время близкая страна. Корейцы считают ее тайной и чудесной. Сейчас Корея и Россия объединяются в разных сферах жизни. Например, Корея нуждается в специалистах, у которых много знаний, которые они получают в России. По мне Казань - уникальный город, где гармонично живут русские и татары, хотя у них разные традиции, обычаи, культура и религия.

- Где изучал русский язык?

- Язык я начал учить примерно два года назад в Иркутске. Там обучают студентов по обмену.

- Что в Казани нравится больше всего?

- В Казани живу больше года, уже приобрел много знакомых. Они с удовольствием помогают, когда мне нужна помощь. Еще нравится, что здесь многие интересуются Кореей, нашей музыкой, культурой, сериалами и едой. А в нашем университете есть кафедра корейского языка. Когда я ездил в Корею за визой, казанские друзья просили привезти нашей национальной еды. Я привез сладости - оладьи чонюо, которые очень понравились и русским, и татарам.

- Что можешь сказать о казанцах?

- В городе живет очень много представителей разных народов со своим характером, идеями и мыслями. Мне кажется, татары и русские очень похожи - они горячие и настоящие, не боятся показывать своих чувств и искренне высказываться. Казанцы - честные и прямые, у нас же в Корее люди более замкнутые и сдержанные.

- Твои любимые места в Казани и где любишь проводить свободное время?

- Больше всего мне запомнились улицы Габишева, Кул Гали и Юлиуса Фучика. Их строение, архитектура, исторические памятники. В то же время мне нравятся в Казани все места, где бываю с друзьями. Например, недавно вместе с ними гулял всю ночь в снег и холод по улице Баумана. Но больше всего люблю гулять по парку Горького. Там моя девушка показывала красоты Казани и убеждала, что нужно больше ходить, чтобы не стать толстым. Сейчас, зимой, когда холодно, люблю проводить время дома, в Деревне Универсиады.

- Какой видишь Казань?

- Казань - красивый исторический город. Ее и вправду можно назвать третьей столицей России. Казань - очень спортивная, со своими принципами, которые мне еще не очень понятны, и со своими традициями. Мне нравится жить в Казани, здесь большие возможности для студентов. Я бы хотел внести свой вклад в развитие науки Татарстана. Не пожалел, приехав сюда. Теперь - это мой дом, а я так сказать «иноземный ребенок» Татарстана.