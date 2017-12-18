16 декабря мобильный офис подписки на печатные издания Татарстана был развернут в фойе перед залом заседаний в Доме Правительства РТ.

Члены Правительства республики присоединились к акции инициированной АО «Татмедиа» #ПодариПодписку.

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин подписал на «Казанские ведомости» «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова подписала на наше издание «Казанский психоневрологический интернат» и «Зеленодольский психоневрологический интернат».

Начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов подарил подписку на «Казанские ведомости» набережночелнинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов.

Управляющий Отделения Пенсионного фонда по РТ Эдуард Вафин подписал на «Казанские ведомости» нижнекамский детский дом, а также своих родителей.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Фролов подарил подписку на «Казансике ведомости» КЦСОН «Эмет» в Высокогорском районе.