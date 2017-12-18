Члены Правительства республики присоединились к акции инициированной АО «Татмедиа» #ПодариПодписку. 

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин подписал на «Казанские ведомости» «Арский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова подписала на наше издание «Казанский психоневрологический интернат» и «Зеленодольский психоневрологический интернат». 

Начальник Татарстанской таможни Альберт Мавликов подарил подписку на «Казанские ведомости» набережночелнинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. 

Управляющий Отделения Пенсионного фонда по РТ Эдуард Вафин подписал на «Казанские ведомости» нижнекамский детский дом, а также своих родителей. 

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Фролов подарил подписку на «Казансике ведомости» КЦСОН «Эмет» в Высокогорском районе. 