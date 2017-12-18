Заместитель премьер-министра РТ – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов рассказал о реализуемых ИТ-проектах для улучшения качества жизни жителей республики.

«Растет количество оплат через портал госуслуг и средний чек. Доверие жителей очень важно. Посещаемость портала за полгода выросла в два раза. Растет количество скачиваний мобильного приложения. Всего «Услуги РТ» было скачано более 462 тысяч раз», – рассказал вице-премьер – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

С начала года жители Татарстана провели платежи через портал госуслуг РТ на 14 млрд рублей, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ИА «Татар-информ».

В 2017 году жители республики получили 106 млн госуслуг в электронном виде. На портале доступно 240 электронных услуг и сервисов. Самыми востребованными из них являются проверка оценок школьников в электронном дневнике, проверка и пополнение баланса школьной карты, запись на прием к врачу, проверка и оплата штрафов за нарушения ПДД, просмотр начислений и ввод показаний счетчиков ЖКХ.

По договоренности Министерства информатизации и связи РТ со всеми ресурсоснабжающими организациями теперь возможна прямая оплата. Если раньше потребителям при оплате газа нужно было дожидаться поступления бумажной квитанции и вводить 28 цифр штрих-кода, то сейчас достаточно один раз ввести и сохранить данные о лицевом счете и абонентском пункте в личном кабинете. Оплата производится без комиссии.

Есть новации для владельцев частных домов. Совсем скоро они смогут видеть на портале свои начисления за ЖКУ и вводить показания счетчиков по номеру лицевого счета.

Активно развивается в республике система «112». Запущен сервис, который определяет местонахождение человека, попавшего в трудную ситуацию. Точно определить то, где находится человек можно, если вызов в экстренную службу длится более 10 секунд. Когда человек звонит, автоматически «всплывает» карточка с адресом, где установлен номер телефона.

Для лучшего обеспечения безопасности населения работает аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». По словам вице-премьера, комплекс состоит из 52 информационных систем. «В республике установлено около 1200 видеокамер в местах массового скопления и 14 тыс. видеокамер – в местах проживания людей. 8 процентов преступлений в Татарстане раскрывается при их помощи», – отметил Роман Шайхутдинов.

Также министр информатизации и связи республики заявил, что в 2018 году резидентами Иннополиса станут пять-семь компаний, которые предоставят 200 рабочих мест.

В городе высоких технологий, по словам спикера, в настоящее время возводятся два дома на 740 квартир. Строительные работы уже находятся на этапе отделки. Таунхаусы тоже пользуются большой популярностью. Реализовано 54 квартиры в таких домах, и еще поступило около 20 заявок. Сейчас в новом городе работают магазин крупной торговой сети, отделение почты, два банка, кафе, бары, аптека, книжный магазин.