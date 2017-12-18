Неизвестные в масках совершили убийство и скрылись с портфелем жертвы преступления.

Нападение было совершено в одном из домов по ул. Интернациональной, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Мужчина и его супруга возвращались домой. В подъезде пару поджидали двое неизвестных в масках. Они открыли огонь по мужчине из ПСМ* и травмата. Он скончался от полученных травм. Злоумышленники скрылись с портфелем убитого. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

*ПСМ - Пистолет самозарядный малогабаритный