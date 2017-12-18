Соответствующее предложение озвучили исполкому Казани после подведения итогов аварийности на дорогах города за 2017 год.

Убрать полностью или сократить зону действия знаков «40» планируется на следующих улицах:

- Горьковское шоссе (от улицы Можайского до улицы Восстания);

- ул. Михаила Миля;

- путепровод на пересечении пр. Амирхана и Ямашева;

- ул. Аграрная;

- ул. Вахитова с переносом знака к дому №6;

- ул. Салимжанова с демонтажем знаков у домов №10 и №14 и установкой у дома №16.

Предложение будет рассмотрено на заседании комиссий по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.