Соответствующее предложение озвучили исполкому Казани после подведения итогов аварийности на дорогах города за 2017 год.
Убрать полностью или сократить зону действия знаков «40» планируется на следующих улицах:
- Горьковское шоссе (от улицы Можайского до улицы Восстания);
- ул. Михаила Миля;
- путепровод на пересечении пр. Амирхана и Ямашева;
- ул. Аграрная;
- ул. Вахитова с переносом знака к дому №6;
- ул. Салимжанова с демонтажем знаков у домов №10 и №14 и установкой у дома №16.
Предложение будет рассмотрено на заседании комиссий по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.
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