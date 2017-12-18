Цветы парень подарил своей возлюбленной.
Днем 15 декабря, двое парней зашли в один из павильонов по продаже цветов на ул. Лаврентьева, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Продавщица упаковала 25 роз, после чего покупатели убежали не расплатившись. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили телефон, который выронил молодой человек, установили его владельца и задержал. 15-летний подросток признался, что похитил цветы для возлюбленной. По данному факту возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».
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