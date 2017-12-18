С 22 декабря по 8 января в Казани пройдет новогодняя программа «Зима в парках».



Парк «Черное озеро» станет центральной площадкой праздничных мероприятий в рамках Года театра в России и Года Льва Толстого в РТ. В парке появится 12-метровая ель. Казанцам покажут спектакли-променады от театральной лаборатории «Угол», а в перголе откроется выставка, посвященная жизни Льва Толстого в Казани. В парке будет работать каток площадью более 6 тысяч квадратных метров. В новогоднюю ночь он не закроется до 3 часов ночи.

В парке им. Горького установят новогоднюю ель и арт-объекты «Ледяной фонтан» и «Звездное небо», построят зимнюю горку для тюбинга. С 23 декабря по 8 января здесь будет работать рождественская ярмарка, а у елки маленьких посетителей парка встретит камерный театр «Сдвиг».

В Горкинско-Ометьевском лесу 23 декабря состоится «Зимний праздник» в честь первого дня рождения парка. Во время каникул здесь организуют катания на собачьих упряжках, семейные и детские мастер-классы. Для лыжников подготовлена трасса.

Парки «Крылья Советов», «Сосновая роща», «Континент», «Калейдоскоп», сквер им. Аксенова и Лядской сад также преобразятся перед новогодним праздником.

Хедлайнерами программы «Зима в парках» станут две творческие группы. Театральный коллектив Remue Menage (Франция), создающий уличные постановки на стыке нескольких видов искусства - цирка, танца и музыки, покажет спектакль Gueule d’ours («Медвежья пасть») со светящимися четырехметровыми тростевыми куклами-медведями. Артисты покажут представления в ключевых парках и скверах Казани с 29 по 31 декабря. Театр клоунады «Высокие братья» (Москва) выступит с 29 декабря по 3 января, сообщается в соцсетях на страничке «Парки и скверы РТ».