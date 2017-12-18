Вспомнить, во что играли во времена Советского Союза, чем наряжали елку, и окунуться в мир детства можно на открывшейся на прошлой неделе в Национальном музее РТ традиционной новогодней выставке «Волшебный мир игрушки».

Пришедшие в день открытия школьники и взрослые были приятно удивлены разнообразием представленных на выставке предметов - как игрушек советского прошлого, так и редчайших экспонатов: это античная кукла II века до н. э., средневековые свистульки, погремушки, миниатюрная глиняная посуда и елочные игрушки дореволюционной России. Сказочные персонажи поведали посетителям об эволюции игрушек и провели небольшую экскурсию. Пообщались в этот день ребята и с главными героями новогодних елок - Дедом Морозом и Снегурочкой.

Открывшая экспозицию генеральный директор Нацмузея Республики Татарстан Гульчачак Назипова отметила, что эта выставка - своеобразный дебют молодых сотрудников музея. Кроме того, она послужит площадкой для проведения новогодних елок, а также для семейного времяпровождения в каникулы, поскольку здесь можно поиграть в кукольный театр и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних украшений.

И хотя электронные роботы, тамагочи и тетрисы тоже нашли свое место на выставке, все же больше интереса вызывает ретроколлекция. Тут и Дедушки Морозы из ваты, и гирлянды из разноцветных флажков, и игрушки из папье-маше и прессованного картона. Старшее поколение наверняка узнает кукол с фарфоровыми лицами и плюшевых медведей. Ведь игрушки, как и новогодние украшения, бережно передаются в семьях от поколения к поколению.

Старший научный сотрудник отдела вещевых источников Нацмузея РТ Оксана Латышева знает историю почти каждого экспоната этой выставки. Некоторые из них были принесены в дар неравнодушными к сохранению истории горожанами. Так, благодаря одной казанской семье посетители теперь могут увидеть, какими были новогодние игрушки в 50 - 60-е годы прошлого века.

История каждого экспоната трогательна и уникальна. Например, совсем недавно фонды музея пополнились большим бордовым плюшевым медведем, которого принесла в дар пожилая женщина. Она рассказала, что это медведь из ее детства, с которым она долгое время не могла расстаться. И вот наконец настал тот момент, когда она может подарить его музею…