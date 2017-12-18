Современные технологии не стоят на месте, активно развивается и робототехника. Социологи выяснили, как относятся жители нашей страны к роботам и не боятся ли потерять свои рабочие места из-за машинизации.



Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал: большинство россиян (74%) убеждены, что еще не созданы роботы, которые смогли бы заменить их даже в обозримом будущем (79% среди 45 - 59-летних против 59% среди молодежи в возрасте 18 - 24 лет). Лишь 6% респондентов считают, что полноценная замена возможна.

Тема роботизации пока волнует немногих: 18% участников опроса, работающих в настоящий момент, сказали, что мысль о том, что их место могут занять роботы, приходила им в голову пару раз, 7% думали об этом чаще, 73% никогда не задумывались об этом.

Опасения в связи с исчезновением своего рабочего места из-за роботизации высказали 12% работников, 85% ответили, что не испытывают подобного беспокойства. При этом 38% работающих россиян полагают, что в ближайшие десятилетия (при их жизни) большая часть рабочих мест будет заменена роботами. Не верят в подобное 60%.

В целом сторонников роботизации в нашем обществе вдвое меньше, чем противников: 27% трудящихся считают тенденцию по замене людей на рабочих местах роботами правильной, 62% придерживаются обратного мнения. Молодежь, которая по своему возрасту еще может работать довольно долго, высказывается по этому вопросу более категорично (70% в группе от 18 до 24 лет, 69% от 25 до 34 лет против роботизации), чем люди старших возрастов (55% от 45 до 59 лет, 57% от 60 лет и старше).

Данные опроса прокомментировал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов: «В период расцвета научной фантастики сюжеты о замене человеческого организма роботами, а его мозга - искусственным интеллектом являлись центральной темой жанра. Еще 30 лет назад люди верили в то, что человек больше не будет заниматься тяжелым или рутинным трудом и передаст эти функции машинам. И, как вы можете заметить, именно среднее и старшее поколение проявляет большую «лояльность» к роботам, чем молодежь. Герои массовой культуры - от Электроника до Терминатора, от Оптимуса Прайма до Валли - сформировали мнение о роботах как о почти одушевленных существах, но малополезных для человека и общества. Возможно, именно их образ первым приходил на ум, когда мы задавали вопросы о роботах».

Инициативный всероссийский опрос проведен среди россиян в возрасте от 18 лет путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.