Немало хлопот с приближением Нового года ложится на плечи руководителей учреждений, где проводятся праздничные мероприятия. О том, чтобы эти дни принесли только радостные впечатления, должны позаботиться организаторы праздника. О необходимости соблюдения правил пожарной безопасности рассказал начальник отделения НДиПР по Московскому району Казани «Восход» УНДиПР России по РТ Рафис Ганеев.



- Рафис Фанисович, каковы обязанности руководителя при проведении праздника для коллектива организации?

- Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другое) обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

- Какие помещения можно использовать для проведения торжественных мероприятий?

- При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях четвертой и пятой степени огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на первом и втором этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на первом этаже. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся лишь в светлое время суток.

- А есть особые требования к гирляндам для украшения елки и помещения?

- На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификат соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и так далее) они должны быть немедленно обесточены.

- Какие правила надо соблюдать при установке елки?

- Новогоднюю елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и при этом не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее метра от стен и потолков.

- О каких требованиях при проведении новогодних мероприятий еще нужно помнить?

- При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих первому классу опасности, и свечи (кроме культовых сооружений), проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и другое, полностью гасить свет в помещении во время спектакля или представления, допускать нарушение установленных норм заполнения помещений людьми. Пусть новогодние праздники пройдут весело и без происшествий!