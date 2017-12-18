7 декабря на улице Деревня Универсиады произошло дорожно-транспортное происшествие.

Один из водителей вышел из автомобиля, чтобы осмотреть повреждения машины и в случае необходимости вызвать сотрудников ГИБДД. В этот момент другой участник аварии воспользовался моментом - прихватил из авто потерпевшего видеорегистратор, а затем сел в свою машину и уехал с места ДТП в неизвестном направлении.

О случившемся хозяин пропажи незамедлительно сообщил в полицию. Сумма причиненного материального ущерба составила 10 тысяч рублей.

Для задержания предполагаемого злоумышленника по горячим следам были ориентированы службы полиции, патрулирующие Приволжский район Казани, а также оперуполномоченные уголовного розыска городского отдела полиции «Горки». 18-летнего жителя поселка Вознесение полицейские задержали по месту жительства. При проведении обыска у него изъяли похищенный видеорегистратор. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»), сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.