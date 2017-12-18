В Татарстане на дату 15 декабря сдано 90% годового задания по строительству жилья - 2,155 млн квадратных метров. Уже к 25 декабря планируется завершить работы, сдав все запланированные 2,667 млн квадратных метров.

Об этом, а также о других промежуточных итогах республиканских программ в области строительства рассказал в ходе пресс-конференции заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев. Примечательно, что значительное количество новых объектов строится в сельской местности.

Объекты культуры

Только за 2017 год в республике появился 31 новый культурный объект, в целом они рассчитаны на 2600 человек. На строительство было затрачено 282 млн рублей. Большая часть новых зданий - это сельские клубы вместимостью 100 - 150 человек, строящиеся в Татарстане с 2012 года в рамках республиканской программы. В общей сложности за прошедшие пять лет было построено 226 клубов. И они не пустуют. Ильшат Гимаев отметил высокий интерес к клубам со стороны сельского населения, что отображают соответствующие опросы.

Фельдшерско-акушерские пункты

Еще одна программа, в большей степени направленная на благоустройство сельской местности, - строительство ФАПов. Всего в Татарстане за 2017 год было построено 42 фельдшерско-акушерских пункта на сумму 121 млн рублей. Еще один ФАП в деревне Среднее Девятово Лаишевского района был построен за счет спонсорской помощи. Данная программа также действует с 2012 года. За пять лет в районах Татарстана было построено 2066 объектов здравоохранения.

Здания ветеринарной службы

Республиканская программа по строительству и капитальному ремонту зданий ветеринарной службы работает с 2013 года для своевременного лечения животных на селе, а также профилактики распространения заразных болезней. Всего за это время на ремонт и строительство этих зданий было выделено 476,1 млн рублей. В 2017 году было отремонтировано 26 зданий ветеринарии и 15 объектов управлений сельского хозяйства и продовольствия РТ на сумму 50 млн рублей.

Административные здания

В 2017 году в 11 татарстанских сельских поселениях появились новые здания исполкомов. В общей сложности на это было затрачено 47 млн рублей.

Спортплощадки и лыжные базы

Значительное развитие в 2017 году получила спортивная инфраструктура Татарстана: был сдан 131 спортивный объект, в числе которых 11 лыжных баз, 120 универсальных спортивных центров, 20 ледовых площадок.

Ильшат Гимаев отдельно отметил программу строительства модульных лыжных баз, которые, по его мнению, позволяют заниматься зимними видами спорта, пока на объектах простаивают сооружения для летних активностей.

В процессе строительства находятся 6 спортивных объектов и 8 бассейнов в ряде районов республики: Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Пестречинском и Тукаевском, а также 5 спортивных залов в Алексеевском, Апастовском, Лаишевском, Дрожжановском и Черемшанском районах. Завершение работ планируется в первой половине 2018 года.

Школы и детские сады

В уходящем году в Казани, Арске, Набережных Челнах и Высокогорском районе было построено 5 новых школ общей вместимостью 4672 ученика. Еще 10 школ, в целом рассчитанных на прием более 9 тысяч учеников, планируется построить в 2018 году.

Строительство новых школ в Татарстане ведется с 2011 года, за это время в республике появились 42 новые школы на 14754 места.

Также в Татарстане было сдано 7 новых детских садов: в Казани, Арском, Высокогорском и Кукморском районах. Еще на 4 объектах работы планируется завершить до 25 декабря.

Республиканская программа по строительству новых детских садов берет отсчет с 2010 года, за прошедшее время в Татарстане появилось 203 детских сада на 30705 мест.

Зоопарк

Строительство нового зооботсада в Казани завершено, на очереди его художественная отделка. По словам Ильшата Гимаева, посетить новый зоопарк казанцы и гости столицы смогут уже в мае 2018 года.