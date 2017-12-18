Исполнение детских желаний и новогодней мечты - главная тема нынешнего детского новогоднего «Огонька» (0+), съемки которого недавно завершил телеканал «Новый Век».

В этом году сотрудники «Яшь ТНВ» решили взять на себя роль Деда Мороза и воплотить в жизнь заветные мечты татарстанской ребятни. Потому новогодняя программа так и называется - «Яна ел хыяллары» («Новогодние мечты»).

В числе счастливчиков оказались талантливые дети - те, кто смог за год добиться высоких результатов в спорте, творчестве или науке.

Среди них - ставший уже знаменитым на всю страну казачок Иван Шуваров, который благодаря своим артистическим талантам успел принять участие в многочисленных федеральных шоу.

Ваня мечтал не просто встретиться с Ильей Славутским - ведущим актером прославленного Качаловского театра, но и выступить с ним в дуэте в театральной постановке. Ване пророчат большое актерское будущее, и он уже сегодня приближает мечту, занимаясь в школе Хабенского, осваивая театральные подмостки, участвуя в разных шоу.

Мечту мальчика исполнил ТНВ. А как это было, телезрители смогут узнать, посмотрев 31 декабря детский новогодний «Огонек».

Еще один герой новогодней программы - Аяз Гараев. Мальчик увлеченно занимается хоккеем с пяти лет, осваивая азы вратарского искусства. И, естественно, главной мечтой юного хоккеиста в преддверии волшебного праздника была встреча с кумирами - игроками любимой команды «Ак Барс». И мечта Аяза исполнилась: к нему на встречу пришли нападающий «барсов» Михаил Глухов и вратарь команды Тимур Билялов.

«Ребята сразу откликнулись на нашу просьбу встретиться с ребенком. Они так открыто и душевно общались с Аязом, что у всей студии сразу появилось новогоднее настроение. Просто молодцы! Аяз ведь сам вратарь, и Тимур Билялов дал ему профессиональные советы: как не пропускать шайбы, как собираться перед игрой и т. д. А в конце разговора наши гости подарили мальчику клюшку со своими автографами. Аяз был просто счастлив!» - рассказала редактор программ ТО «Детское молодежное вещание» ТНВ Резеда Хасанова.

Еще одна юная спортивная звездочка Казани стала участницей новогодней программы ТНВ.

Марьям Сабирова - маленькая гимнастка. Несмотря на свой юный возраст, она уже имеет около ста медалей за различные спортивные достижения. Главная мечта Марьям - победа на Олимпийских играх. Поэтому организаторы «Огонька» специально для девочки пригласили в гости олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Дарью Шкурихину.

Они встретились в студии ТНВ - действующая олимпийская чемпионка и будущая покорительница спортивного олимпа.

Марьям не просто пообщалась со знаменитой спортсменкой, но и показала ей свой номер. «Дарья похвалила номер Марьям, дала ценные профессиональные советы и подчеркнула, что Марьям очень артистичная девочка и при этом у нее явный спортивный талант, ярко выраженный спортивный характер. Олимпийская чемпионка отметила, что у юной казаночки большое спортивное будущее», - поделилась Резеда Хасанова.

На программу были приглашены и победители JuniorSkills. Ребята, несмотря на то что главные их увлечения - наука и техника, очень интересуются автогонками. И в канун Нового года желание у них было общее: поговорить со своим кумиром Тимуром Тимерзяновым.

Тимур Тимерзянов - личность знаменитая и очень занятая. В его послужном списке много регалий. Он трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу, обладатель Кубка России по зимним трековым гонкам 2014 года, четырехкратный чемпион Татарстана по зимним трековым гонкам. И, несмотря на свою занятость, он нашел время, чтобы по скайпу пообщаться с юными участниками программы и поздравить их с Новым годом.

В записи программы «Яна ел хыяллары» («Новогодние мечты») принимали участие юные талантливые певцы и танцоры, которые в течение года занимали призовые места на различных конкурсах и фестивалях.

Но самым большим украшением программы стали артисты Камаловского театра, которые порадовали детей, одевшись в костюмы разных животных, и спели красивую финальную песню, придав новогодней программе особый колорит.

Смотрите детский новогодний «Огонек» «Яна ел хыяллары» (0+) («Новогодние мечты») на ТНВ 31 декабря.

Повтор программы состоится в дни школьных каникул.

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