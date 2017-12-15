В детском центре «Экият» прошел гала-концерт благотворительного проекта Министерства культуры РТ «От сердца к сердцу».



На новогоднюю сказку были приглашены ребята из детских домов, реабилитационных центров, коррекционных школ. Гостей ждало выступление популярных артистов, певцов, детских творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, зрелищные фокусы и конечно встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. А еще дети получили эксклюзивные подарки, сделанные руками учащихся художественного училища им. Н.Фешина и техникума народных художественных промыслов.

- «От сердца к сердцу» - проект для особенных детей, и отношение у нас к нему особенное. Проект объединил театральные учреждения, концертные организации, большую творческую бригаду артистов, работающих в разных жанрах. За год было проведено 100 выездных концертов, мероприятий в реабилитационных центрах, детских домах, домах престарелых, больницах, других социальных учреждениях, - рассказала первый заместитель министра культуры РТ Эльвира Камалова. - Все артисты участвуют в этих благотворительных концертах абсолютно безвозмездно, по велению сердца. Они не просто соглашаются выступать бесплатно, но и сами проявляют инициативу и готовность поехать к людям, которые по состоянию здоровья не могут прийти в театр, концертный зал.

Каждый такой концерт - радость для особенных зрителей и хорошая школа жизни для молодых, начинающих артистов. Они понимают, что выступают не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но и чтобы нести в мир добро, дарить людям хорошее настроение, заряд бодрости и позитива.

Проект «От сердца к сердцу» будет продолжен. Совсем недавно в поддержку движения благотворительности Президент России Владимир Путин объявил 2018 год Годом добровольца и волонтера. Приятно, что наши артисты давно живут по этим добрым принципам.