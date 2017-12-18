Создание единого центра муниципальных услуг в столице Татарстана поможет улучшить качество работы с населением. Нововведение позволит расширить область применения информационных технологий.



Об этом рассказали на аппаратном совещании в мэрии. МФЦ - многофункциональные центры - довольно быстро прижились в Казани. Горожане активно пользуются услугами центров, сдают на оформление различные документы. Казанцы признаются, что в МФЦ весь процесс проходит без волокиты и долгих очередей.

Единый центр муниципальных услуг призван оптимизировать внутренние процессы работы подразделений, сформировать понятные и прозрачные для всех механизмы предоставления муниципальных услуг.

Оптимизированы будут 10 подразделений, которые тесно взаимодействуют между собой в процессе оказания муниципальных услуг. В качестве пилотных структур выступят комитет земельных и имущественных отношений, а также управление архитектуры и градостроительства. На них приходится почти половина всех предоставляемых муниципальных услуг, среди которых оформление земли, домов, купля-продажа недвижимости и другие.

В Казани планируется открыть несколько единых центров муниципальных услуг. Прием будет проходить в формате одного окна в порядке электронной очереди по гибкому графику работы. Это будет удобно для тех, кому сложно пользоваться порталом государственных услуг. Также будет действовать колл-центр.