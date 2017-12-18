Совсем скоро наступят долгожданные новогодние праздники. А с ними и приятные хлопоты по украшению праздничного стола. В эти дни каждая хозяйка стремится приготовить что-то необычное и невероятно вкусное. Однако зачастую все эти блюда отличаются изобилием майонеза, специй и жира.

А можно ли для новогоднего стола приготовить полезные блюда? «КВ» попросили казанских женщин поделиться своими мыслями на этот счет и необычными рецептами.

Татьяна Бегичева, риелтор: Признаюсь честно, я не представляю Новый год без оливье, селедки под шубой, салата с крабовыми палочками, холодца и заливной рыбы. Лучше весь год стараться правильно питаться, чем заставить праздничный стол вегетарианскими блюдами. Единственное, в последние годы оливье я стала заправлять не майонезом, а сметаной в смеси с обезжиренным йогуртом. А вот мои дочки даже в праздники готовят полезные необычные блюда. Признаюсь честно, я не представляю Новый год без оливье, селедки под шубой, салата с крабовыми палочками, холодца и заливной рыбы. Лучше весь год стараться правильно питаться, чем заставить праздничный стол вегетарианскими блюдами. Единственное, в последние годы оливье я стала заправлять не майонезом, а сметаной в смеси с обезжиренным йогуртом. А вот мои дочки даже в праздники готовят полезные необычные блюда.

Младшая в прошлом году сделала очень вкусное блюдо - ананас, фаршированный говядиной (можно и курицей). Ананас разделила на две половинки, удалила мякоть. Внутрь одной положила мясо, тертый сыр, зелень, несколько зубчиков чеснока, лук, мякоть. Другую половинку ананаса начинила салатом из кусочков куриной грудки, красного болгарского перца, твердого сыра, остатков мякоти, меда, заправленным оливковым маслом. Все было вкусно и красиво выглядело.

Вера Захарова, пенсионерка: Новогодний стол должен быть добротный. А если готовить только полезные блюда, то гости останутся голодными. Сельдь под шубой, оливье, салат «Мимоза», холодец, жареная курица, грибная икра, рыба под маринадом, буженина с жирком и чесноком, маринованные огурцы и помидоры, грибы - как без всего этого? А раньше мы еще делали картошку с тушенкой. Это так вкусно было. Сейчас дети все это считают слишком простым, не разрешают на праздники готовить тушенку. В том году привезли в гости блюдо из креветок. Я немного попробовала, мне не понравилось. Новогодний стол должен быть добротный. А если готовить только полезные блюда, то гости останутся голодными. Сельдь под шубой, оливье, салат «Мимоза», холодец, жареная курица, грибная икра, рыба под маринадом, буженина с жирком и чесноком, маринованные огурцы и помидоры, грибы - как без всего этого? А раньше мы еще делали картошку с тушенкой. Это так вкусно было. Сейчас дети все это считают слишком простым, не разрешают на праздники готовить тушенку. В том году привезли в гости блюдо из креветок. Я немного попробовала, мне не понравилось.

Алевтина Власова, ветеринар: Каких-то рецептов полезных блюд, которые я специально готовлю для новогоднего стола, у меня нет. Праздничный стол у нас классический: оливье, салат «Мимоза», фаршированная рыба, буженина или утка с запеченным картофелем или другими овощами. Но у меня есть свой маленький секрет, чтобы у гостей на следующий день не болел живот. Я использую полезные специи - в жирные блюда добавляю корицу, кориандр, имбирь. Отдельно к блюдам на столе всегда стоят тарелки с фенхелем, базиликом, укропом, чесноком, луком. Куркума мне очень нравится как приправа к тяжелой пище. Сами блюда готовлю на подсолнечном или кукурузном масле. Все это нейтрализует изобилие жареного и жирного на столе. Каких-то рецептов полезных блюд, которые я специально готовлю для новогоднего стола, у меня нет. Праздничный стол у нас классический: оливье, салат «Мимоза», фаршированная рыба, буженина или утка с запеченным картофелем или другими овощами. Но у меня есть свой маленький секрет, чтобы у гостей на следующий день не болел живот. Я использую полезные специи - в жирные блюда добавляю корицу, кориандр, имбирь. Отдельно к блюдам на столе всегда стоят тарелки с фенхелем, базиликом, укропом, чесноком, луком. Куркума мне очень нравится как приправа к тяжелой пище. Сами блюда готовлю на подсолнечном или кукурузном масле. Все это нейтрализует изобилие жареного и жирного на столе.

Марина Новикова, работник банка: Я не сторонник обильного застолья, в том числе и в новогодние праздники. Готовлю, конечно же, оливье, селедку под шубой, селедку с луком и картошкой, гуся, фаршированного яблоками. Но это все скорее для родителей, родственников и гостей. Сама стараюсь не наедаться, люблю легкие закуски: канапе с бужениной, огурцом и оливками, «снеговик» из творога, яблок и изюма. На сладкое готовлю йогуртовый торт или крупные яблоки, запеченные с обезжиренным творогом, корицей, изюмом, орехами, ванилью. В прошлом году попробовала новый полезный рецепт - кусочки курицы с грибами, залитые сметаной низкой жирности и засыпанные сверху твердым тертым сыром. Я не сторонник обильного застолья, в том числе и в новогодние праздники. Готовлю, конечно же, оливье, селедку под шубой, селедку с луком и картошкой, гуся, фаршированного яблоками. Но это все скорее для родителей, родственников и гостей. Сама стараюсь не наедаться, люблю легкие закуски: канапе с бужениной, огурцом и оливками, «снеговик» из творога, яблок и изюма. На сладкое готовлю йогуртовый торт или крупные яблоки, запеченные с обезжиренным творогом, корицей, изюмом, орехами, ванилью. В прошлом году попробовала новый полезный рецепт - кусочки курицы с грибами, залитые сметаной низкой жирности и засыпанные сверху твердым тертым сыром.