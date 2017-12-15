На сцене детского центра «Экият» состоялся гала-концерт юбилейного, десятого республиканского фестиваля художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!»



В первом фестивале 10 лет назад приняли участие только воспитанники Дербышкинского детского дома и школы-интерната №6 Советского района Казани. Но с каждым годом движение «Возьмемся за руки, друзья!» становится масштабнее.

Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова фестиваль получил статус республиканского. В этом году в оргкомитет фестиваля поступили заявки от 17 детских коррекционных учреждений из Казани, Сабинского, Нурлатского, Лаишевского, Арского, Пестречинского, Зеленодольского, Мензелинского и других районов Татарстана. В октябре в РТ прошли отборочные туры, в которых приняли участие более 600 детей и взрослых. На гала-концерте ребята представили самые лучшие свои номера.

На сцене и за кулисами царила атмосфера праздника, добра. Всех участников и зрителей фестиваля тепло поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

- Для нас очень важно, что для детей и взрослых, которые имеют определенные ограниченные возможности, не было никаких ограничений в реализации своих талантов. Мы будем делать все возможное, чтобы ваши таланты сверкали на этой сцене и за ее пределами. Пусть это будет доброй традицией! Пусть эти волны добра доходят до каждого уголка нашей красивой республики и замечательной страны, - подчеркнул Ильсур Раисович.

Концерт получился яркий, интересный. Некоторым мальчишкам и девчонкам повезло спеть в дуэте с настоящими звездами - Салаватом Фатхетдиновым, Гузелью Уразовой, Филюсом Кагировым. Такое событие запомнится им на всю жизнь.

Гостями фестиваля стали глава Советского района Казани Рустем Гафаров и помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, начальник управления образования Казани Ильсур Хадиуллин.

Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» открывает перед талантливыми детьми с инвалидностью уникальные возможности проявить себя, получить помощь и поддержку в осуществлении своей мечты. Например, все помнят Алексея Романова, который стал сенсационным открытием прошлогоднего фестиваля. У Алексея нет кистей рук, но он научился играть на рояле и исполняет сложные произведения. После фестиваля Алексей Романов выступил на сцене Большого концертного зала им. С.Сайдашева вместе с оркестром La Primavera под управлением Рустема Абязова, а совсем недавно вернулся из Финляндии, где выступил на Nordic Business Forum.