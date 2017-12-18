В перерывах состоявшейся на прошлой неделе в городской Ратуше XXII сессии Казгордумы к традиционной акции #ПодариПодписку присоединились депутаты, руководители районов города, представители исполкома, казанские бизнесмены и просто неравнодушные горожане.

Благодаря им газету «Казанские ведомости» будут читать не только в Казани, но и по всему Татарстану - в Васильево, Зеленодольске, Нурлате, Чистополе, Лаишево, Тетюшах, Верхнем Услоне, Аксубаево… Газета разлетится в социальные учреждения республики - интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома, реабилитационные центры. Напомним, проводит акцию АО «Татмедиа».

Артур Абдульзянов, депутат Государственного Совета РТ, генеральный директор производственного объединения «Зарница»:

- Я подписал на «Казанские ведомости» реабилитационный центр «Апрель». Считаю, что газета хорошо информирует население. Так как этот центр находится в Казани, газета поможет всем быть в курсе городских событий. Мне самому нравится рубрика, освещающая социальные вопросы. Газета характеризует общее позитивное настроение Казани. - Я подписал на «Казанские ведомости» реабилитационный центр «Апрель». Считаю, что газета хорошо информирует население. Так как этот центр находится в Казани, газета поможет всем быть в курсе городских событий. Мне самому нравится рубрика, освещающая социальные вопросы. Газета характеризует общее позитивное настроение Казани.

Марат Кагарманов, депутат Казгордумы, директор филиала ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» «Казанский молочный комбинат»:

- Это традиция - каждый год дарить подписку на «Казанские ведомости» социальным учреждениям республики. Я выписал газету для Чистопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Очень хорошая инициатива, которую мы с большим удовольствием поддерживаем. В газете мне нравится все - и актуальные новости, и советы для здоровья. А моя жена очень любит отгадывать кроссворды. Это газета для семейного чтения. - Это традиция - каждый год дарить подписку на «Казанские ведомости» социальным учреждениям республики. Я выписал газету для Чистопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Очень хорошая инициатива, которую мы с большим удовольствием поддерживаем. В газете мне нравится все - и актуальные новости, и советы для здоровья. А моя жена очень любит отгадывать кроссворды. Это газета для семейного чтения.

Руслан Фазылянов, председатель комитета потребительского рынка исполкома Казани:

- «Казанские ведомости» мне очень нравятся. Это достаточно информативная газета. Читаю с удовольствием все рубрики. Оформил подписку в подарок Нурлатскому детскому дому в Зеленодольском районе. - «Казанские ведомости» мне очень нравятся. Это достаточно информативная газета. Читаю с удовольствием все рубрики. Оформил подписку в подарок Нурлатскому детскому дому в Зеленодольском районе.

Марат Бикмуллин, депутат Казгордумы:

- Считаю, что газета всегда освещает самые актуальные события, пишет о насущных проблемах, ведет большую просветительскую работу среди населения. Это необходимо для современной жизни. Кроме того, в газете работают журналисты, преданные своему делу. Так держать в новом году! - Считаю, что газета всегда освещает самые актуальные события, пишет о насущных проблемах, ведет большую просветительскую работу среди населения. Это необходимо для современной жизни. Кроме того, в газете работают журналисты, преданные своему делу. Так держать в новом году!

Павел Шацких, депутат Казгордумы:

- Каждый год принимаю участие в этой благотворительной акции, оформляя подписку для социальных учреждений. Это только малая часть того, что делаем мы для жителей своего округа. Как и в советское время, курируем подшефные школы, детские сады, помогаем им с ремонтом. - Каждый год принимаю участие в этой благотворительной акции, оформляя подписку для социальных учреждений. Это только малая часть того, что делаем мы для жителей своего округа. Как и в советское время, курируем подшефные школы, детские сады, помогаем им с ремонтом.

Марат Ишкин, начальник управления по организации ритуальных услуг исполкома Казани:

- Оформил подписку на «Казанские ведомости» для дома престарелых в Камском Устье, чтобы люди всегда были в курсе событий, узнавали актуальные новости из жизни Казани и республики. Сам я с удовольствием читаю газету в интернете. Для меня тоже очень важно узнавать достоверную информацию. - Оформил подписку на «Казанские ведомости» для дома престарелых в Камском Устье, чтобы люди всегда были в курсе событий, узнавали актуальные новости из жизни Казани и республики. Сам я с удовольствием читаю газету в интернете. Для меня тоже очень важно узнавать достоверную информацию.

Ильдус Салахов, председатель комитета ТОС «Савиново»:

- Всегда важно быть в курсе событий и получать информацию из первых рук. В этом мне помогает газета «Казанские ведомости». Здесь есть и политические, и социальные темы. Меня интересует и тема строительства, а также общественные события, что наглядно и представлено в газете. А еще с большим интересом слежу за развитием территории. - Всегда важно быть в курсе событий и получать информацию из первых рук. В этом мне помогает газета «Казанские ведомости». Здесь есть и политические, и социальные темы. Меня интересует и тема строительства, а также общественные события, что наглядно и представлено в газете. А еще с большим интересом слежу за развитием территории.

Нияз Гиниятов, депутат Казгордумы, генеральный директор ООО «УК "ЖКХ «Дербышки»:

- В подарок Дербышкинскому детскому дому-интернату я оформил подписку на «Казанские ведомости». Газета освещает все городские новости. Для меня как директора управляющей компании всегда интересны мнения жителей и их проблемы. Это издание доступно и понятно преподносит полезную информацию. - В подарок Дербышкинскому детскому дому-интернату я оформил подписку на «Казанские ведомости». Газета освещает все городские новости. Для меня как директора управляющей компании всегда интересны мнения жителей и их проблемы. Это издание доступно и понятно преподносит полезную информацию.

Наталья Спиридонова, сотрудник информационного агентства:

- Я всегда выписываю «Казанские ведомости» для своего папы. Он у меня пенсионер, на заслуженном отдыхе. Скоро ему исполнится 88 лет. Он будет очень рад такому подарку - подписке на любимое издание. Папа любит читать репортажи о городских событиях, новости об изменениях в законах и просто интересные жизненные истории. Замечательно, что есть такие акции. - Я всегда выписываю «Казанские ведомости» для своего папы. Он у меня пенсионер, на заслуженном отдыхе. Скоро ему исполнится 88 лет. Он будет очень рад такому подарку - подписке на любимое издание. Папа любит читать репортажи о городских событиях, новости об изменениях в законах и просто интересные жизненные истории. Замечательно, что есть такие акции.