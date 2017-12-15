Полуфинал всероссийского конкурса управленцев состоится с 15 по 18 декабря в Самаре и Нижнем Новгороде.

В окружном полуфинале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» в Приволжском федеральном округе примут участие 38 татарстанцев. Полуфинал состоится с 15 по 18 декабря в Самаре и Нижнем Новгороде.

Как отмечают организаторы, конкурс инициирован Президентом России Владимиром Путиным, чтобы дать молодым управленцам возможность проявить себя и поработать под наставничеством ведущих представителей бизнеса, власти и СМИ страны. Конкурс является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей».

Представители Татарстана, победившие в дистанционном этапе конкурса, в числе 153 конкурсантов приедут в Самару. Гостями самарского полуфинала станут советник Президента РФ Владимир Толстой, гендиректор корпорации «Роскосмос» Игорь Комаров и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Участников будут оценивать по восьми компетенциям: лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, коммуникация и влияние, внедрение изменений, инновационность, социальная ответственность. Конкурсантов ждут деловые игры, решение производственных и социальных кейсов в постоянно меняющихся составах команд. Все полуфиналисты вместе с результатами тестов получат рекомендации по развитию управленческих компетенций.

По итогам полуфиналов 300 лучших участников со всей России выйдут в финал конкурса, который состоится в феврале 2018 года в Москве. Финалисты получат образовательные гранты в размере миллиона рублей.

Финал определит сотню лучших, которые получат возможность в течение года работать и общаться с наставниками проекта из числа ведущих управленцев страны, в числе которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.