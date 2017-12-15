В Казани прошел X республиканский фестиваль художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!»

Особенные дети из 17 коррекционных школ Татарстана продемонстрировали свои таланты на гала-концерте X республиканского фестиваля художественного творчества людей с ограниченными физическими возможностями «Возьмемся за руки, друзья!».

Более 500 участников фестиваля приехали сегодня в театр кукол «Экият» из специальных коррекционных школ, детских домов и интернатов Казани, Зеленодольска, Арского, Лаишевского, Мензелинского, Нурлатского, Пестречинского и Сабинского районов Татарстана.

На концерте выступили звезды татарской эстрады — Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Филюс Кагиров и другие. Мероприятие также посетили мэр Казани Ильсур Метшин, представители общественных организаций, министерств и ведомств республики.

Особенные дети сегодня выступили с театрализованными и фольклорными номерами, танцами на колясках и жестовым пением.

«У этого фестиваля есть традиция исполнять мечты связанные с Новым годом, с верой в чудо, и этот фестиваль всегда проходит при участии большого клуба друзей фестиваля „Возьмемся за руки друзья“. Каждый из присутствующих в зале дарил свой подарок от себя лично», — рассказала помощник Президента РТ Лейла Фазлеева.

Участники фестиваля из детского психоневрологического интерната за четыре года участия в фестивале научились исполнять сложные эстрадные композиции, хотя в первом своем выступлении могли исполнить только отдельные звуки, рассказала спикер.

«Мы правда гордимся результатом нашего труда и, безусловно, результатом труда вот этих маленьких героев, поскольку каждый из них, к сожалению, имеет ограничения в здоровье, и им очень сложно, им очень трудно», — отметила она.

Среди участников не только дети, но и взрослые, все они имеют физические особенности, но это не мешает им петь, танцевать и радоваться жизни. Они выходят на сцену без всякого страха и получают от участия огромное удовольствие.

«Такой фестиваль способствует личностному росту, движению вперед и самореализации людей, которые хотят, чтобы их увидели, чтобы их знали, ну и, кроме того, организаторы фестиваля всегда отслеживают судьбу тех героев, которые принимают участие в фестивале», — поделилась Фазлеева.