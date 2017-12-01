Правила дорожного движения в России обзавелись новым пунктом, согласно которому водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты в случае остановки за пределами населенных пунктов в темное время суток.
Сообщение об этом было размещено на сайте правительства РФ. Согласно пояснительной записке, причиной нововведения стала безрадостная статистика – только за половину 2017 года 66 водителей погибло в результате наездов, произошедших на обочинах трасс ночью. Новый пункт ПДД вступит в силу через 90 дней после опубликования.
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