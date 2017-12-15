Сегодня представители РО ООО «Офицеры России» в РТ, МО МОО «Союз десантников» г. Казани, ТРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана», а также ряд общественных организаций, объединяющих военнослужащих запаса, собрались на митинг на площади перед памятником Муллануру Вахитову.
Десантники, моряки, летчики, разведчики и прочие выразили поддержку политике действующего Президента страны Владимира Путина в связи с завершением военной кампании российских вооруженных сил в Сирии. Подробности читайте в ближайших номерах «КВ».
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