Министерство лесного хозяйства РТ напомнило жителям республики о том, что повреждение либо выкапывание деревьев, кустарников или лиан предусмотрено наложение административного штрафа.

Физическим лицам такое правонарушение обойдется в 3-4 тыс. рублей и в 4-5 тыс. рублей, если будут применены специальные механизмы. Должностным лицам незаконная елка обойдется в 20 - 40 тыс. рублей и в 40 - 50 тыс. рублей, если будут применены механизмы. А если таким образом заполучить елку понадобится юридическим лицам, то придется выложить 200-300 тыс. рублей и 300 – 500 тыс. рублей, если будут задействованы механизмы.

Отметим, что после выявления правонарушения незаконно срубленное дерево будет конфисковано. Берегите природу!