С предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, продолжает работу специальная межведомственная комиссия и Координационный совет по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В ходе проведенных мероприятий ООО «Сфера-Трейдинг» г.Набережные Челны, находящееся в конкурсном производстве, погасило перед 56 работниками задолженность по заработной плате в размере 534,8 тыс.рублей. Также погашена задолженность по зарплате на общую сумму 41,2 тыс.рублей перед 2 работниками ООО «СпецСтройМонтаж» Нижнекамского муниципального района РТ, осуществляющего свою деятельность в отрасли строительства, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.