По сравнению с прошлым годом количество жалоб возросло в 300 раз.

600 тысяч жалоб на коррупционные проявления зафиксировано в Татарстане, сообщила заместитель министра образования и науки РТ - руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Гульнара Габдрахманова в ходе работы второго заседания республиканского родительского интернет-собрания в Казани. Она отметила, что в лидерах по обращениям в 2017 году жалобы на принуждение к сбору денежных средств на нужды образовательных учреждений и трудности при зачислении школьников в 10 класс.