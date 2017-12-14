В 2018 году появятся новые школы в Казани, Нижнекамске, Чистополе, Набережных Челнах и Агрызском районе.

В Татарстане за 2017 год построили шесть новых школ на 5 тыс. 47 мест, сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ильшат Гимаев.

Общеобразовательные учреждения появились в Казани, Арске, Набережных Челнах, а также в Ютазинском и Высокогорском районах.

«В 2018 году школы также будут строиться. Это 10 объектов на 9 тыс. 50 мест. Ведется строительство в Казани, Нижнекамске, Чистополе, Набережных Челнах и в Агрызском районе», — отметил Гимаев.

Всего с 2011 года в Татарстане построили 42 школы.