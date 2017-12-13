Сегодня в Национальном музее РТ открылась традиционная новогодняя выставка «Волшебный мир игрушки». Торжественно открыла экспозицию генеральный директор Нацмузея Республики Татарстан Гульчачак Назипова.

Школьники и взрослые, пришедшие на выставку, были приятно удивлены разнообразием представленных на ней предметов - как игрушек советского прошлого, так и редчайших экспонатов: античной куклы II века до н. э., средневековых свистулек, погремушек, миниатюрной глиняной посуды и других. В преддверии Нового года большое внимание уделено здесь и елочным игрушкам - на выставке можно увидеть, какими были украшения для новогодней елки начиная с дореволюционной России до советских времен.

На открытии сказочные персонажи рассказали посетителям об эволюции игрушек и провели небольшую экскурсию по экспонатам для всех желающих. Пообщались в этот день ребята и с главными героями новогодних елок - Дедом Морозом и Снегурочкой.

Гульчачак Назипова подчеркнула, что эта экспозиция - своеобразный дебют молодых сотрудников Нацмузея. Кроме того, она послужит площадкой для проведения новогодних елок, а также для семейного времяпровождения в каникулы, поскольку здесь можно поиграть и в кукольный театр, и поучаствовать в мастер-классах по изготовлению новогодних украшений.