30 ноября в Казани прошёл Поволжский фестиваль дружбы народов. На мероприятие, ключевым организатором которого вот уже 28 лет является КНИТУ-КХТИ, собрались участники из вузов Татарстана, Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и Башкирии.

Все творческие номера, представленные на фестивале, были отобраны по итогам масштабного конкурса «Краски мира в КНИТУ», занявшего целую декаду в конце ноября. Жюри конкурса отсмотрело 36 творческих номеров от 15 вузов Приволжского федерального округа. Самое масштабное представительство на «Красках мира» традиционно обеспечили вузы Казани, среди них: КФУ, КИУ им. Тимирясова, КНИТУ-КАИ, КГАСУ, КНИТУ-КХТИ, КГЭУ, КазГИК. По словам организаторов, предварительный конкурсный этап позволил вывести студенческий Фестиваль дружбы народов на уровень профессионального шоу - яркого и самобытного.

Собравшихся в ДК Химиков гостей и участников Фестиваля приветствовали заместитель министра культуры РТ Гузель Шарипова, член комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Артём Прокофьев, председатель совета Молодежной Ассамблеи народов Татарстана, член Общественной палаты РТ Тимур Кадыров и проректор по учебной работе КНИТУ-КХТИ Алексей Бурмистров. Официальные лица подчёркивали, как много делается в Татарстане для поддержки молодёжи, развития её интеллектуальных, творческих, спортивных, общественно-политических талантов, и о том, как важно поддерживать и укреплять традиции дружбы и добрососедства, которые издавна сложились в нашем городе между молодыми людьми разных национальностей, и символом которых является Поволжский фестиваль. Тёплые приветствия были встречены овациями.

Не раз звучали овации и во время творческих выступлений. Созданию проникновенной атмосферы способствовали как профессионализм артистов, так и тщательная режиссёрская и сценографическая работа: яркие декорации, неизменно попадающие в унисон со сценическим действом световые и динамические эффекты, гармоничный звук и красочные видеопроекции.