Какие они – наши герои? Не на поле боя, а в мирном уличном пространстве, не в форме и при орденах, а в повседневной одежде. Не с трибуны и в годовщину, а рядом – на расстоянии вытянутой руки? Фотосессия, которую устроил в Казани благотворительный фонд «Память поколений», – уникальный шанс вглядеться в эти лица, понять, почувствовать…

Итак, знакомьтесь: Герой Советского Союза, участник Великой Оте­чественной войны Борис Кузнецов. Герой России, пилот Газинур Хайруллин, вместе с товарищами со­вершивший дерзкий побег на самолёте из афганско­го плена. Герой России, участник боевых действий в Чечне Александр Супо­нинский. Ветеран Великой Отечественной войны, десантник Павел Клетнев. Наши герои – татарстан­цы. Такие, какими увидела их фэшн-фотограф Ольга Тупоногова-Волкова.

О проекте:

Фотопроект «Герои России, какими их не видел ни­кто» – акция благотворительного фонда «Память по­колений». В содружестве с известными фотографами фонд создаёт серию снимков, на которых ветераны боевых действий, настоящие герои страны, предстают перед зрителем в непривычных образах. Татарстанских участников проекта снимала фэшн-фотограф Ольга Тупоногова-Волкова. Что из этого получилось, можно будет узнать уже в декабре. – Ко Дню Героев Отечества в Казани откроется фотовыставка.

За отвагу и мужество, проявленные в том бою, Алек­сандру Супонинскому присвоено звание Героя России. Тогда – парнишка в голубом берете. Сегодня – стат­ный, благополучный и всё ещё молодой мужчина. Мы беседуем недолго – всего пару минут, но я успеваю спросить: «Что для вас эта война? Для вас лично…»

– Хотелось бы мне вернуть всё назад, чтобы ребята остались живы. И не нужно никаких званий! Но их уже не вернёшь…

Он поспешно благодарит всех, прощается и идёт к своей машине. Ребята из проекта дружно выды­хают – у них всё получилось: «неприступная высота Супонинский» взята.

Солнце - в его глазах

Он не любит смотреть фильм «Кандагар». А ведь там его образ передал, пожалуй, самый брутальный актёр современного отечественного кино – Владимир Машков! Нет, к самой картине у Газинура Хайруллина особых претензий нет. Тут дело в другом.

– Бывает, звонят знакомые: «Фильм про вас идёт! Смотришь?» Нет, не смотрю. Тяжело.

Двадцать два года прошло с того дня, когда талибы вынудили экипаж Ил‑76 казанской компании «Аэро­стан» приземлиться в Афганистане. А дальше – более года в плену, под дулами автоматов и героический побег на своём же самолёте – в экстремальных услови­ях, на критически низкой высоте… Солнце Кандагара было к нему жестоко. Зато сегодня Газинур Хайруллин улыбается так, что, кажется, это самое солнце смеётся в его глазах.

Стилист тщательно подбирает одежду для каждого героя. Синий пиджак, брюки, ботинки – новый облик Газинура Хайруллина одновременно строг и уютен. А вот ему самому, как мне кажется, на съёмочной площадке не по себе. «Это для меня совершенно новый опыт!» – признается он потом.

– Давайте что-нибудь придумаем с руками, – просит Ольга, – ему они как будто мешают. Лётчик Хайруллин стоит на фоне выжженного полотна, сквозь дыры ко­торого синеет кусочек его – небесной – стихии.

– Пиджак короткий, – на секунду озаряет он всех своей солнечной улыбкой.

Уже после съёмок коллеги с местного телеканала спрашивают Газинура Хайруллина о том, что чув­ствовал он во время побега. «Свобода! Это чувство свободы описать невозможно…» Мой же вопрос – про несвободу.

– Тогда, в плену, переосмыслил всю свою жизнь, – отвечает на него Герой России. – Что сделал не так, кого обидел… Главное, наверное, что вынес оттуда – поменял отношение к жизни. Нужно ценить каждую её минуту! И я ценю. Буквально каждый день про­сыпаюсь, выхожу на улицу, иду по городу и радуюсь.

Человек государственной важности

Съёмки Бориса Кузнецова проходят в самом подхо­дящем для этого месте – в кадетской школе-интернате имени Бориса Кузнецова. Наверное, это самые весёлые съёмки этого проекта, ведь компанию единственному татарстанцу в звании Героя Советского Союза состав­ляют мальчишки. Вообще-то, как рассказывает мне ис­полнительный директор фонда «Память поколений» Екатерина Круглова, кадетов должно было быть десять, но к проекту допустили лишь семерых – остальные до такой чести оценками не дотянули. Дисциплина во всём – и с этим не поспоришь. Но и детство нику­да не денешь – как ни крути, нет-нет, да и пробьётся сквозь эту дисциплину мальчишеский задор.

Впрочем, Кузнецова это не смущает, ведь задор, энер­гия и отвага не раз выручали героя в самых трудных ситуациях: когда бился за Ленинград, когда под дож­дём пуль и снарядов форсировал Днепр, громил врага на Украине, в Молдавии, Румынии, Польше, Чехосло­вакии и штурмом брал Берлин.

Он и сегодня полон этого задора. На участие в про­екте согласился сразу же.

– Когда вопрос касается молодёжи, я никогда не от­казываю. Я уже не просто человек – я государственный человек. Звание Героя обязывает. Да и под вспышками камер я себя ощущаю свободно – привык к этому делу. Считаю себя пропагандистом – душой и сердцем стараюсь передать молодым свою любовь к Родине.

Для меня же безусловным подтверждением слов Героя неожиданно становится один из снимков, сде­ланных Ольгой. На нём рядом с Борисом Кузнецовым стоит прямой продолжатель его дела – ученик кадет­ской школы правнук Алексей.

Джентельмен в медалях

Вечер. На Кремлёвской набережной Казанки идут последние приготовления к съёмкам. Место локации – весёлая детская карусель. Ребята монтируют задник и свет, настраивают аппаратуру, прихлёбывают горя­чий кофе, пытаясь хоть как‑то согреться…

И тут появляется он. Неторопливый, по-прежнему статный, громкий, даже какой‑то зычный, и очень весёлый человек. Кажется, что Павел Кузьмич Клетнев заполняет собой всё вокруг. Внимание на него – старей­ший десантник Татарстана! Голубой берет, защитная форма, а наград – места на груди едва хватает.

– Мы привезли вам одежду для съёмок, – после долгих приветствий переходит к делу Екатерина.

– А чем вам моя не нравится? – смеётся он в ответ. Но уговаривать долго не пришлось. Лёгкий на подъём, он сразу готов к экспериментам. Эксперимент – это во­обще про него. Шутка ли: в прошлом году 92-летний Кузьмич вспомнил свою боевую молодость, прыгнув с парашютом с высоты 4000 метров!

Он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, осво­бождал Венгрию, Австрию, Чехословакию… Про свои боевые заслуги Павел Кузьмич вспоминает без пафоса: «Солдат и есть солдат! Немец не убил, голод не смо­рил…» Только и всего.

Но вдруг вместо весёлого десантника к нам выхо­дит элегантный европеец – модное пальто, широкий крупный шарф… «Джеймс Бонд!» – ахает кто‑то сза­ди. «Джентльмен!» – думаю я про себя. «Перед вами молодой человек!» – оценивает свой новый образ сам Павел Кузьмич.

Он спокойно переносит лёгкий грим, разве только еле заметно вздыхает и сразу же занимает верную точку съёмки. Судя по возгласу Ольги: «Шикарно!», пер­вые же кадры удались. Карусель – это точно про мир, и этот фон как нельзя лучше подходит Клетневу. Своей кипучей энергией и любовью к жизни он способен вдохновить кого угодно.

«А теперь, пожалуйста, со взглядом куда‑то вдаль», – просит его Ольга, и неожиданно Павел Кузьмич на­правляет свой взор на меня. Я улыбаюсь ему – этому человеку из поколения героев, подаривших нам мир.

Источник: protatarstan.ru