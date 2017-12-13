В Конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан 14 декабря 2017 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Экспортер года» для малых и средних предприятий Республики Татарстан в области экспортной деятельности по итогам 2017 г.

Торжественную церемонию приветственным словом открыл заместитель министра экономики Республики Татарстан Булат Хазиахметов, сообщает пресс-служба ТПП РТ. Награды победителям вручали первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев, руководитель Центра поддержки экспорта Республики Татарстан НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Ульяна Ануфриева и представители партнеров конкурса.

Победителями конкурса стали:

Номинация «Экспортер года»

1 место – ООО «Мастер Кляйн»

2 место – ООО «Инновационные технологии»

3 место – ООО «Трис»

Номинация «Экспортер в сфере промышленного производства»

ООО «НПП Промышленная автоматика»

Номинация «Экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества»

ООО «Миррико менеджмент»

Номинация «Экспортер в сфере АПК (агропромышленного комплекса)»

ООО «Интеграл +»

Номинация «Экспортер с самой длительной историей экспорта»

ООО «НТЭС»

Номинация «Экспортер с самой обширной географией экспорта»

ООО «ПТО Медтехника»

Номинация «Экспортер высокотехнологического оборудования»

ООО «Эндомедиум +»

Номинация «Прорыв года»

ООО «Заряд»

Победителям и лауреатам конкурса были вручены дипломы, а также предоставлено право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.

Между победителями и участниками были разыграны специальные призы от организаторов и партнеров конкурса. Центр поддержки экспорта РТ предоставил возможность выбора любой международной выставки с индивидуальным стендом ООО «НПП «ЗСТ». Призы от генерального партнера конкурса - ПАО «Сбербанк» получили ООО «ПК «Автохим», ООО «НТЭС». Призы от генерального партнера конкурса - компании «Turkish Airlines» получили ООО «Миррико менеджмент», ООО «Поволжский Главснаб», ООО «Эфбраш». Призы от партнера конкурса – страховой компании «ВСК» получили ООО «НПФ «МедКом», ООО «Агроинновации», ООО «Эфбраш». Призы от партнера конкурса - ИТЛС «Логистикс» получили ООО «ПТО Медтехника», ООО «Стела - К», ЗАО «Мелита - К». Призом от информационного партнера – журнала «Эксперт» наградили ООО «Арсенал». Призом от информационного партнера - 93,5 Business FM Казань наградили ООО «ПТО «Медтехника».

Ежегодный республиканский конкурс для малых и средних предприятий Республики Татарстан «Экспортер года» проводится Министерством экономики Республики Татарстан, Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан, НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», Центром поддержки экспорта Республики Татарстан. Основная задача Конкурса – выявление и поддержка ключевых экспортных проектов республики, а также продвижение лучших практик экспортной деятельности.