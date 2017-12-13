В Конгресс-зале Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан 14 декабря 2017 г. состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Экспортер года» для малых и средних предприятий Республики Татарстан в области экспортной деятельности по итогам 2017 г.
Торжественную церемонию приветственным словом открыл заместитель министра экономики Республики Татарстан Булат Хазиахметов, сообщает пресс-служба ТПП РТ. Награды победителям вручали первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев, руководитель Центра поддержки экспорта Республики Татарстан НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» Ульяна Ануфриева и представители партнеров конкурса.
Победителями конкурса стали:
Номинация «Экспортер года»
1 место – ООО «Мастер Кляйн»
2 место – ООО «Инновационные технологии»
3 место – ООО «Трис»
Номинация «Экспортер в сфере промышленного производства»
ООО «НПП Промышленная автоматика»
Номинация «Экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества»
ООО «Миррико менеджмент»
Номинация «Экспортер в сфере АПК (агропромышленного комплекса)»
ООО «Интеграл +»
Номинация «Экспортер с самой длительной историей экспорта»
ООО «НТЭС»
Номинация «Экспортер с самой обширной географией экспорта»
ООО «ПТО Медтехника»
Номинация «Экспортер высокотехнологического оборудования»
ООО «Эндомедиум +»
Номинация «Прорыв года»
ООО «Заряд»
Победителям и лауреатам конкурса были вручены дипломы, а также предоставлено право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.
Между победителями и участниками были разыграны специальные призы от организаторов и партнеров конкурса. Центр поддержки экспорта РТ предоставил возможность выбора любой международной выставки с индивидуальным стендом ООО «НПП «ЗСТ». Призы от генерального партнера конкурса - ПАО «Сбербанк» получили ООО «ПК «Автохим», ООО «НТЭС». Призы от генерального партнера конкурса - компании «Turkish Airlines» получили ООО «Миррико менеджмент», ООО «Поволжский Главснаб», ООО «Эфбраш». Призы от партнера конкурса – страховой компании «ВСК» получили ООО «НПФ «МедКом», ООО «Агроинновации», ООО «Эфбраш». Призы от партнера конкурса - ИТЛС «Логистикс» получили ООО «ПТО Медтехника», ООО «Стела - К», ЗАО «Мелита - К». Призом от информационного партнера – журнала «Эксперт» наградили ООО «Арсенал». Призом от информационного партнера - 93,5 Business FM Казань наградили ООО «ПТО «Медтехника».
Ежегодный республиканский конкурс для малых и средних предприятий Республики Татарстан «Экспортер года» проводится Министерством экономики Республики Татарстан, Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан, НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», Центром поддержки экспорта Республики Татарстан. Основная задача Конкурса – выявление и поддержка ключевых экспортных проектов республики, а также продвижение лучших практик экспортной деятельности.
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