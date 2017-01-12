Большая ежегодная пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина, состоявшаяся вчера, длилась около четырех часов. Глава государства ответил на 76 вопросов.



Президенту РФ был задан в числе прочих и вопрос о его выборных планах: зачем он хочет участвовать в гонке за главный пост? У него спросили, почему за почти 20 лет его работы на высших государственных постах не появился влиятельный кандидат от оппозиции и насколько интересно участие в выборах без конкуренции, передает РИА Новости.

Путин на пресс-конференции отметил, что сильных соперников у нынешней власти действительно нет. «Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать», - добавил он.

Путин сказал, что недовольство людей в стране оправданно, но лидеры оппозиции не предлагают реальной повестки. «Люди, конечно, очень многим недовольны на сегодняшний день - и правы: можно было бы лучших результатов добиваться. Но когда начинают сравнивать и смотреть, а что же предлагают лидеры оппозиции, особенно несистемной, возникают большие сомнения. В этом, мне кажется, самая главная проблема тех, кто хотел бы быть конкурентоспособной оппозицией, - нужно предложить реальную, не эфемерную, не крикливую, а реальную повестку дня, такую, в которую бы люди поверили», - сказал он.