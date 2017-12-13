Церемония награждения прошла на пленарном заседании «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» в Москве, которое провела Ольга Васильева.
Ректор К(П)ФУ, профессор Ильшат Гафуров получил почетный памятный знак в номинации «Знания будущего» за разработку технологий, продукции, услуг и кооперации по заказу бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Церемония награждения прошла на пленарном заседании «ВУЗПРОМЭКСПО-2017» в Москве, которое провела глава Минобразования РФ Ольга Васильева.
Участниками встречи стали представители вузовского сообщества, бизнеса и профильных министерств и ведомств.
КФУ оказался среди десяти университетов страны, получивших самую высокую оценку.
Награды в номинации «Инновации будущего» получили и предприятия, сотрудничавшие с вузами в направлении трансфера технологий и разработок.
Компании из республики также оказались в этой группе: награду получило ПАО «КАМАЗ», партнер КФУ в развитии инжиниринга, апробации новых технологий производства и разработки моделей беспилотных грузовиков.
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