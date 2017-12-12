Виртуальным дневником в сети Интернет уже сложно кого-либо удивить. Кажется, сейчас даже у первоклассников есть собственные странички в социальных сетях с лайками, комментариями и подписчиками. Значит, ведение блога – это действительно просто?

Блог в Интернете похож на личный дневник, только не спрятанный под подушкой, а, наоборот, доступный широкому кругу читателей. Это сайт или страница в социальных сетях, на которой пользователь выкладывает любую информацию. Блогеры пишут о том, что их интересует, о чем они хотят поделиться со всем виртуальным миром.

Однако ведение блога можно сравнить не только с дневниковыми записями, но и с выпуском настоящего печатного издания – газеты или журнала. Разница лишь в том, что все функции, от редактора до корреспондента, выполняются одним и тем же человеком. Именно поэтому блогер должен и уметь сделать фотографию, и написать текст, и придумать яркий заголовок.

Блогер – это професия?

Ведение блога кажется легкой и приятной работой. Можно не вставать по будильнику, писать о том, что нравится, да еще и получать за это деньги. Про популярных блогеров говорят в новостях, они становятся современными примерами для подражания.

Однако далеко не каждый блог приносит доход. Если целенаправленно не заниматься его монетизацией, то прибыли от публикаций не будет никакой. Для чего же тогда люди портят глаза перед компьютером и бесплатно размещают заметки и фотографии?

Блогеров, для которых ведение сайта является основным источником денежных средств, не так много, для большинства это просто хобби. Ведение электронного дневника позволяет найти друзей по интересам, выплеснуть накопившиеся эмоции, похвастаться своими достижениями. Многие качественные блоги созданы на чистом энтузиазме их владельцев, в то время как прибыльные проекты могут изобиловать рекламой и быть совершенно неинтересны для читателя. Кроме того, блог «для души» сделать под силу даже новичку в мире Интернета.

С чего начать

В классическом понимании блог представляет собой дневник, большую часть которого составляют текстовые материалы. Однако сейчас это далеко не единственная форма ведения виртуального журнала: блог может состоять исключительно из фотографий или видеороликов. От того, какой материал планируется размещать в блоге, зависит выбор платформы.

LiveJournal («Живой Журнал») – одна из старейших блог-платформ. Подходит для написания постов с фотографиями в привычном формате печатной газеты или журнала.

Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» - для ведения блога удобно создать отдельное сообщество. Из плюсов – простота использования и интуитивно понятная структура, особенно для пользователей, у которых уже есть личные странички в социальных сетях.

Instagram – позволяет вести блог в формате фотографий с подписями к ним. Подходит для тех, кто любит красивые картинки и знает, что такое селфи.

YouTube – здесь можно вести свой видео-дневник. Такой формат размещения информации становится все более популярным – молодежь предпочитает смотреть на яркие картинки, а не тратить время на чтение длинного текста.

И это лишь несколько самых популярных платформ, не считая более продвинутых вариантов - таких, как создание собственного сайта. Но для начала лучше выбрать что-то попроще.

О чем писать

Итак, блог создан, осталось выбрать его тематику. Выбор тем для некоммерческого блога практически неограничен. Вырастили на даче небывалый урожай кабачков? Разместите фотографию - пусть не только соседи, но и посетители блога удивятся вашему таланту садовода. Прочитали интересную книгу и хочется поделиться впечатлениями? Расскажите на страницах своего блога и об этом!

Может показаться, что настоящие блогеры на бытовые темы не пишут. Они публикуют свое мнение о политических новостях, обсуждают актуальные события в мире и белозубо улыбаются на фотосессиях. Но ведь такие блоги лишь вершинка айсберга в мире виртуальных дневников. И помимо популярных авторских журналов есть множество нишевых сообществ по интересам.

У каждого блога есть свой читатель, даже если вначале это небольшой круг знакомых автора. Если вы специалист в каком-то вопросе, не стесняйтесь, расскажите об этом. И, может быть, через какое-то время дневник с семейными рецептами перерастет в популярный кулинарный сайт, а опыт по самостоятельному ремонту машины пригодится тысячам автолюбителей.

Комментирует Аскар Гатиатуллин (gaskar.livejournal.com), активист общественного движения «Казанцы за общественный транспорт»:

Веду свой блог с 2007года, пишу о том, что мне небезразлично - об урбанистике и вопросах благоустройства города. Считаю, что каждый казанец должен быть пассионарным, тогда наш город сильно преобразится в лучшую сторону. Никакого материального дохода блог не приносит, всё на голом энтузиазме. В качестве основной выгоды хочется отметить знакомства с другими активными людьми, приятно общаться с единомышленниками. Отдельные посты из моего блога перепечатываются в СМИ, поскольку сейчас тема урбанистики и качества городской жизни стоит особенно остро.