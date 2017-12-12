Визажисты называют брови самой важной частью лица, утверждая, что брови создают наш визуальный характер.

Если они ухожены, правильно подобрана форма, то делают взгляд открытым, выразительным, подчеркивая красоту глаз, и даже могут скорректировать некоторую непропорциональность лица. Какие нынче брови в моде? Замечу, что быть в тренде - не всегда означает гнаться за модой. Гонка может привести не к самым лучшим результатам.

15 лет назад многие представительницы слабого пола стали ее жертвами - выщипывали брови до тоненьких ниточек, а некоторые совсем их сбривали и рисовали новые каждое утро, теряя при этом свою индивидуальность. А если с таким макияжем попадали под дождь, то получали картину с «уплывающими» бровями, которая естественно не радовала ни саму хозяйку таких бровей, ни людей рядом.

Мало этого. После выщипанных бровей начинается бесконечный цикл их отращивания и восстановления. Поэтому юным созданиям я всегда рекомендую не доверять свои бровки подружкам, которые с удовольствием вас общипают, а обратиться к мастеру-бровисту. И только потом поддерживать их форму самостоятельно, если вы уверены, что это хорошо у вас получается. Отсюда главный совет: следуя моде, стоит подстраивать ее под себя, ведь в приоритете – естественность.

КСТАТИ. Сейчас возвращается мода на густые и широкие женские брови. Немаловажны в бровях их цвет и форма. Если эти параметры не соблюдать, то они могут испортить даже самый совершенный макияж.

Так вот цвет бровей не должен сильно отличатся от цвета волос. Сильно накрашенные смотрятся вульгарно. Естественный макияж бровей - на 1-2 тона темнее корней волос (светло-русые, блондинки, рыжеволосые). Для темноволосых представительниц допускается использование цвета в тон волос, но не темнее! А для жгучих брюнеток не рекомендуется использовать черный цвет, лучше остановите свой выбор на цвете в 1-2 тона светлее. Цвет можно придавать с помощью теней, карандашей. Они тщательно растушевываются, чтобы придать бровям естественность, что очень важно.

Форму бровей определяем по форме лица. Для круглолицых подойдут брови с изломом, высоким подъемом и коротким хвостиком. Здесь главное придать форме остроту, что уравновесит форму лица. Для удлиненного и овального лица рекомендуем брови прямые, направленные горизонтально. Для квадратного лица – высоко поднятые вверх, удлиненные и широкие. Для треугольной формы подойдет равномерно изогнутая, слегка приподнятая форма. Опущенные вниз брови необходимо скорректировать, чтобы избежать грустного выражения лица.

Фиксировать брови можно с помощью щеточки для расчесывания по направлению роста волосков и специального геля. Ваш неповторимый образ готов! Если следовать этим простым правилам, то ваши брови всегда будут гармонизировать с вашим внутренним миром и станут верным помощником!