Строго говоря, казанский «Зенит» еще до матча с польским клубом «Скра» из Бельхатова вышел в полуфинал, но сейчас вопрос стоял если не о том, кто выиграет турнир, но о том, кто в полуфинале выйдет на бразильский «Крузейро».

«Крузейро» - клуб, который, несмотря на проигрыш во втором туре, вернул себе место в полуфинале. Правда, со второго места в группе, то есть, «Зениту» важно было обыгрывать команду из Бельхатова.

Что и было сделано: 3:0 (29:27, 25:20, 25:16).

Но «Крузейро» вновь на пути нашего клуба – в полуфинале нам играть именно с ними. Произойдет это 16 декабря.