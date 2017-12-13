На календаре зима. За окном все укрыто снегом, но температуры никак не уйдут в устойчивый минус. О погоде середины декабря и связанных с этим периодом приметах рассказывает наш постоянный консультант - заслуженный метеоролог РФ Роза Шафикова.



Дни все короче, морозы все ближе. О первых зимних морозах начинали говорить в день Варвары - 17 декабря. Наблюдали ночью за небом: облачно - к теплу, звездное - к холодам. Варварины морозы бывают довольно крутыми: «Трещит Варюха - береги нос да ухо». Следующие приметные дни: 18 декабря - день Саввы Освященного, 19 декабря - Николин день. Именно к этому времени зима набирала силу, поэтому говорили: «Варвара заварит, Савва засалит, а Никола загвоздит». Ожидали день Николая Чудотворца со словами: «Первые серьезные морозы - никольские, Никола зимний и лошадь во двор загонит». Действительно, «на Николу зима с гвоздем ходит», замораживает реки, устанавливает санный путь.

Климатологи объясняют причину установления первых холодов на европейской части России близко ко дню памяти святителя Николая сложившимися климатическими особенностями. К этому времени в условиях короткого светового дня солнце практически не пробивается сквозь тяжелые облака, континентальный воздух начинает интенсивно выхолаживаться, начинают набирать силу первые серьезные морозы. Говорили: «Подошел бы Никола, а уж зима на санках приедет за ним». Но бывало, что ожидаемые морозы так и не наступали. В случае наступления ранних морозов ждали оттепелей: «Коли на Михайлов день (21 ноября) зима закует, то на Николу раскует», поэтому советовали: «Хвали зиму после Николина дня».

Для хлеборобов всегда важно, чтобы морозы были покрепче: «Если Николин день холодный - к богатому урожаю». Конечно, для хорошего будущего урожая важно еще одно условие: поля должны быть надежно укрыты снежным покрывалом. В народе знали: «Снег глубок - хлеб хорош».

Нынешний декабрь вполне оправдывает себя как зимний месяц. После бесснежного и теплого ноября наступили первые морозы, выпал обильный снег. К 10 декабря в отдельных северо-восточных районах республики минимальные температуры опускались до 19 - 23 градусов мороза, сказалось внедрение волны холода с Карского моря. В первой декаде декабря на полях республики повсеместно установился постоянный снежный покров высотой выше нормы для этих дней - до 25 см, хотя нормальной на дату 10 декабря считается высота снега 4 - 15 см.

Снег по территории республики выпадал очень неравномерно - от одной до трех декадных норм, то есть местами за несколько дней первой декады декабря выпала месячная норма снега - около 35 мм. Отличилась и Казань: с 4 декабря выпало около 50 мм снега, почти полторы месячные нормы.

По предварительным прогнозам синоптиков, нынче на Николин день погоду будет определять периферия североатлантического циклона с более теплыми и влажными воздушными массами. Будет преобладать облачная слабоморозная погода с нормальным для этих дней декабря температурным режимом.