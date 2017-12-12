Сын привез из путешествия диковинных существ и сказал: «Водитесь». Две заморские улитки удовольствия не вызвали, а вот любопытство - да.

Ракушка, из-под которой медленно выползало скользкое желтое тело, своей формой напоминала подводную лодку. А две пары длинных бледно-желтых рожек с глазами на концах были как перископы. Улитки росли, становясь все больше и больше и растягиваясь по стенке своего прозрачного домика-контейнера порой до 8 - 9 см.

Мы назвали их Ульянками и очень быстро к этим существам привыкли. Купали в теплой воде, держа на ладони: бр-р, не сразу к такому привыкнешь! Кормили лопухами, огурцами, любой травой. Одна из улиток была очень шустрая, и я решила, что это папа. Ночью он обычно приподнимает крышку контейнера и уползает путешествовать. Где мы только его не находили! Под кроватью, на стене, за комодом...

А однажды на дне контейнера, где жили улитки, я обнаружила горку бусинок желтоватого цвета и подумала, что их набросала туда шестилетняя внучка Маша. Решила было выбросить бусинки, но дочка вовремя остановила: «Мама, а это не яйца улитки случайно?» Бегом к компьютеру. В интернете узнаю, что это действительно яйца. Половину из них нужно поместить в отдельный маленький контейнер и прикрыть влажными листьями и бумагой. А вторую положить в холодильник - они потом будут служить кормом для вылупившихся детенышей.

Малыши начали появляться через 21 день. Совсем крошечные, с горошинку, с маленькой ракушкой на спине и мини-рожками. Открыла крышку и ахнула: в маленьком контейнере рядом с ними расположилась большая улитка. Настоящая мама, думаю, детенышей греет. И только потом увидела: она их хочет съесть! Значит, нужно срочно изолировать малышей и родителей!

Сейчас дети, которые растут отдельно, уже стали с лесной орешек. Наблюдаешь за ними и удивляешься: какая сила удерживает улитку, когда она висит на крышке вниз ракушкой? А вот другая забралась в небольшую вазочку с водой, а обратно вылезти не может. Приходится воду выливать и переворачивать вазочку на бок. Дочь - биолог, но к себе домой улиток не берет. А я думаю, как они у нас зимовать-то будут?..